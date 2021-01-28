Невеста показала подвенечное платье жене брата и испортила свою свадьбу
По словам автора анонимного поста в Facebook, она просила будущую родственницу не надевать платье понравившегося ей фасона, однако та сделала в точности наоборот: она купила наряд с «запретным» дизайном.
Автор публикации написала, что она и ее молодой человек были помолвлены в течение двух лет. За это время ее брат тоже несколько раз делал предложение возлюбленной. В итоге пары договорились, что сначала сыграют свадьбу брата автора, а потом пройдет церемония следующей пары. Чтобы избежать конфуза, девушка попробовала договориться с невесткой о свадебных платьях. Она не хотела, чтобы в итоге невесты выбрали похожие наряды. Но будущая родственница проигнорировала ее.
«Я вся кипела. Они обручились месяц назад, а мы - два года назад. Я ходила к дизайнеру, чтобы заказать платье своей мечты. Оно было готово задолго до этого момента. Когда невестка спросила меня, нормально ли то, что они сыграют свадьбу первыми, я сказала «да». Но была единственная просьба - не надевать на торжество платье, похожее на мое, - призналась автор. - На нашу свадьбу придут те же люди, что и на мероприятие брата».
Как призналась анонимная невеста, она присылала жене брата фото платья, которое для нее сшили по заказу. В ответ та тоже выслала снимок, но на церемонию пришла в другом наряде.
Пользователи отругали коварную невесту, укравшую идею у другой, но некоторые не нашли схожести в двух подвенечных нарядах. «Единственное сходство - это вид декольте и, возможно, цвет, поскольку они выглядят как серебристые», - написали они. «Не думаю, что люди все равно запомнят платье с первой свадьбы», - уточнили другие. «Просто расслабьтесь и наслаждайтесь планированием свадьбы!» - посоветовали автору.
Фото: pexels.com
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