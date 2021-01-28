Невеста показала подвенечное платье жене брата и испортила свою свадьбу

«Я вся кипела. Они обручились месяц назад, а мы - два года назад. Я ходила к дизайнеру, чтобы заказать платье своей мечты. Оно было готово задолго до этого момента. Когда невестка спросила меня, нормально ли то, что они сыграют свадьбу первыми, я сказала «да». Но была единственная просьба - не надевать на торжество платье, похожее на мое, - призналась автор. - На нашу свадьбу придут те же люди, что и на мероприятие брата».

Как призналась анонимная невеста, она присылала жене брата фото платья, которое для нее сшили по заказу. В ответ та тоже выслала снимок, но на церемонию пришла в другом наряде.

Пользователи отругали коварную невесту, укравшую идею у другой, но некоторые не нашли схожести в двух подвенечных нарядах. «Единственное сходство - это вид декольте и, возможно, цвет, поскольку они выглядят как серебристые», - написали они. «Не думаю, что люди все равно запомнят платье с первой свадьбы», - уточнили другие. «Просто расслабьтесь и наслаждайтесь планированием свадьбы!» - посоветовали автору.