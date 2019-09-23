Струящийся шелк и увесистые бриллианты: внебрачная дочь Беккера в роскошном наряде посетила гала-ужин в Милане

Ранее мы писали о совместном светском выходе Анны с матерью – бывшей моделью Анжелой Ермаковой. О вечернем family-образе в огненно-красном цвете читайте здесь.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Dpa, Globallook

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!