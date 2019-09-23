Струящийся шелк и увесистые бриллианты: внебрачная дочь Беккера в роскошном наряде посетила гала-ужин в Милане

Ермакова поделилась серией фотографий в своем Instagram. Модель позировала на фоне Миланского собора, разбавив городской колорит ярким нарядом. Для важного мероприятия, посвященного сбору средств для борьбы со СПИДом девушка выбрала небесно-голубое платье со шлейфом из струящегося шелка. Лиф платья декорирован акцентной пряжкой, усыпанной кристаллами. На шее Ермаковой красовалось массивное колье в форме змеи, щедро инкрустированное драгоценными камнями.
Ранее мы писали о совместном светском выходе Анны с матерью – бывшей моделью Анжелой Ермаковой. О вечернем family-образе в огненно-красном цвете читайте здесь.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Dpa, Globallook
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