Алые платья и бриллианты: внебрачная дочь теннисиста Бориса Редкий вышла в свет с матерью

О том, что у Бориса Беккера появился внебрачный ребенок, стало известно в 2001 году. Разгорелся большой скандал: Борис не признавал дочку, которая родилась после мимолетной встречи с Анжелой. Адвокаты спортсмена уверяли, что девушка получила его биологический материал обманным путем. После проведения ДНК-экспертизы, которая установила, что Борис отец, он отказался от всех претензий, признал дочь и выплатил компенсацию.