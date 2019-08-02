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Алые платья и бриллианты: внебрачная дочь теннисиста Бориса Редкий вышла в свет с матерью

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анна Ермакова

Фото: Instagram
Анна и Анжела Ермаковы побывали на модной вечеринке.

В Пальма-де-Майорке состоялась вечеринка Remus Lifestyle Night, на которой среди гостей была и 19-летняя внебрачная дочь немецкого теннисиста Бориса Беккера. Анна прибыла на мероприятие с матерью – бывшей моделью Анжелой Ермаковой.

Анна Ермакова

Анна и Анжела выбрали для вечера похожие алые атласные платья – в пол и с открытыми плечами. На обеих блистали бриллиантовые украшения. Яркое платье и огненная шевелюра оттеняли нежную белоснежную кожу девушки.

Анна и Анжела на вечеринке Remus Lifestyle Night

Фото: Getty Images

Позировать фотографам для матери и дочери не впервой. Анжела сама в прошлом модель, а ее дочь – обладательница нестандартной привлекательной внешности – дебютировала на подиуме в 14 лет.

О том, что у Бориса Беккера появился внебрачный ребенок, стало известно в 2001 году. Разгорелся большой скандал: Борис не признавал дочку, которая родилась после мимолетной встречи с Анжелой. Адвокаты спортсмена уверяли, что девушка получила его биологический материал обманным путем. После проведения ДНК-экспертизы, которая установила, что Борис отец, он отказался от всех претензий, признал дочь и выплатил компенсацию.

После Борис признавался, что мимолетные отношения с россиянкой испортили его первый брак с темнокожей моделью Барбарой Фельтус, которая родила ему двоих сыновей. У Беккера есть еще один ребенок – 9-летний Амадей. Его родила вторая жена Бориса, с которой он сейчас разводится.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Getty Images

Видео: Instagram

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