Строгая классика и безупречный крой: Бекхэмы показали стильный семейный образ на футбольном матче

Стиль Виктории Бекхэм с конца 1990-х и начала 2000-х в корне отличался от той безупречной элегантности, которая восхищает тысячи поклонников. О том, как экс-участница Spice Girls экспериментировала со стилем, читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook, Instagram

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