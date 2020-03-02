Строгая классика и безупречный крой: Бекхэмы показали стильный семейный образ на футбольном матче
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Фото: Instagram
Бекхэмы позируют, обнимаясь. Дэвид – в безукоризненном черном костюме, белой рубашке и галстуке в полоску. Виктория построила образ вокруг вельветовых брюк-клеш высокой посадки, закрывающих обувь – беспроигрышный прием для визуального удлинения ног и прибавления в росте. Их дизайнер замиксовала со свободной блузкой свежего мятного цвета, а на плечи накинула эффектный пиджак с объемными плечами и неброским принтом.
Стиль Виктории Бекхэм с конца 1990-х и начала 2000-х в корне отличался от той безупречной элегантности, которая восхищает тысячи поклонников. О том, как экс-участница Spice Girls экспериментировала со стилем, читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook, Instagram
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