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Строгая классика и безупречный крой: Бекхэмы показали стильный семейный образ на футбольном матче

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Виктория Бекхэм не изменяет любви к брючным двойкам и безупречно скроенным блейзерам, поэтому нередко, как и муж, выходит в свет в строгих костюмах. Исключением не стал и футбольный матч, на котором супруги показали стильный family look.

Бекхэмы позируют, обнимаясь. Дэвид – в безукоризненном черном костюме, белой рубашке и галстуке в полоску. Виктория построила образ вокруг вельветовых брюк-клеш высокой посадки, закрывающих обувь – беспроигрышный прием для визуального удлинения ног и прибавления в росте. Их дизайнер замиксовала со свободной блузкой свежего мятного цвета, а на плечи накинула эффектный пиджак с объемными плечами и неброским принтом.

Стиль Виктории Бекхэм с конца 1990-х и начала 2000-х в корне отличался от той безупречной элегантности, которая восхищает тысячи поклонников. О том, как экс-участница Spice Girls экспериментировала со стилем, читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook, Instagram

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