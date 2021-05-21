passion.ru

Стринги напоказ: Настя Ивлеева повторила дерзкий образ Ким Кардашьян

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Reload
1 / 10

Ким Кардашьян

Фото: Instagram @kimkardashian

Эстетика нулевых — пожалуй, самое цитируемое явление в моде. К тенденциям эпохи гламура часто обращается Настя Ивлеева и находит в них вдохновение для новых образов. Не так давно блогер снова перевоплотилась в диву из 2000-х, и, кажется, этот look мы где-то уже видели.

В октябре 2020-го Ким Кардашьян хвасталась подарками от Мэттью Уильямса, креативного директора модного Дома Givenchy. Один снимок буквально взорвал Сеть: звезда позировала в платье с «опасным» вырезом на спине и алыми стрингами напоказ.

Подобное выбрала для очередной съемки Настя Ивлеева. Ее вариант по фасону напомнил легендарное платье Джулии Робертс в «Красотке». Правда, с пикантной деталью — виднеющимся нижним бельем в лучших традициях нулевых.

Настя Ивлеева / Instagram @nastyaivleeva

Среди забытых трендов, которые дизайнеры вернули в этом сезоне, — бра-«шторки». Селебрити и фэшионистки советуют выгуливать их и за пределами пляжей — на свидания, вечеринки и даже в офис. Подробную инструкцию по применению бикини в бетонных джунглях ищите на Passion.ru.

Фото: Instagram @nastyaivleeva / @kimkardashian

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!