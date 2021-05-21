Стринги напоказ: Настя Ивлеева повторила дерзкий образ Ким Кардашьян
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @kimkardashian
В октябре 2020-го Ким Кардашьян хвасталась подарками от Мэттью Уильямса, креативного директора модного Дома Givenchy. Один снимок буквально взорвал Сеть: звезда позировала в платье с «опасным» вырезом на спине и алыми стрингами напоказ.
Подобное выбрала для очередной съемки Настя Ивлеева. Ее вариант по фасону напомнил легендарное платье Джулии Робертс в «Красотке». Правда, с пикантной деталью — виднеющимся нижним бельем в лучших традициях нулевых.
Среди забытых трендов, которые дизайнеры вернули в этом сезоне, — бра-«шторки». Селебрити и фэшионистки советуют выгуливать их и за пределами пляжей — на свидания, вечеринки и даже в офис. Подробную инструкцию по применению бикини в бетонных джунглях ищите на Passion.ru.
Фото: Instagram @nastyaivleeva / @kimkardashian
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