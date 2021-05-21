Стринги напоказ: Настя Ивлеева повторила дерзкий образ Ким Кардашьян

В октябре 2020-го Ким Кардашьян хвасталась подарками от Мэттью Уильямса, креативного директора модного Дома Givenchy. Один снимок буквально взорвал Сеть: звезда позировала в платье с «опасным» вырезом на спине и алыми стрингами напоказ.

Подобное выбрала для очередной съемки Настя Ивлеева. Ее вариант по фасону напомнил легендарное платье Джулии Робертс в «Красотке». Правда, с пикантной деталью — виднеющимся нижним бельем в лучших традициях нулевых.