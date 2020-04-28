Стилист рассказала, как увеличить вместительность шкафа с помощью жестяных банок

Отличная новость для любителей газированных напитков: увеличить функциональность одной вешалки в 3 раза за несколько секунд поможет ключ-кольцо от обыкновенной жестяной банки. Надеваем кольцо на крючок вешалки и получаем дополнительное место для нарядов. Вместо того, чтобы выстраивать вешалки в один ряд вдоль штанги шкафа, используйте прием многослойности и охватывайте максимум пространства. Лайфхак получил большой отклик у фолловеров Tiktok: «Это гениально! Спасибо», «Вау, ни за что бы не додумалась!», «Отличный способ, обязательно попробую» — писали в комментариях.