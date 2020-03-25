Стилисты рассказали, как навести порядок в гардеробе при помощи старых пакетов и крючков для ванной

Самый эффективный метод развески одежды — по цветам и их оттенкам. Особенно тогда, когда в вашем гардеробе преобладают разные тона. Это сделает выбор правильных цветовых сочетаний быстрее и проще. Обратите внимание на вешалки, ведь это — основа порядка в вашем шкафу. Самый оптимальный вариант — мягкие вешалки со специальными деталями от скольжения, которые удобны в пользовании и значительно экономят пространство. На горизонтальные перекладины можно подвешивать крючки для ванной — так у вас будет дополнительное место для хранения шарфов. Повесьте вешалки с вещами, которые попали под сомнение, в крючком обратную сторону, а то, что носите регулярно — обычным способом. Через полгода одежду, которая висит в обратном направлении (а значит — не используется) можно сдать на переработку или благотворительность.

А вы уже успели разобрать свой гардероб?