Стилисты рассказали, как навести порядок в гардеробе при помощи старых пакетов и крючков для ванной
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
За подготовку гардероба к весенне-летнему сезону взялся дуэт The Style Sisters — проект, основанный подругами-блогерами Шарлоттой Реддингтон, дизайнером интерьеров, и Джеммой Лилли, стилистом. Девушки построили бизнес, беря по £250 (около 23 000 рублей по нынешнему курсу) за разбор гардероба. Сегодня их дело развивается стремительно, в их Instagram-блоге более 149 000 фолловеров, а в числе клиентов — множество селебрити, рассказывает The Sun.
Стилисты поделились эффективными советами по подготовке гардероба к весне. Необходимо начать с сортировки зимних вещей, которые точно не надеть в теплую погоду, — они отправляются под кровать и на дальние полки шкафов в вакуумных упаковках, что позволит сократить пространство. Делаются они крайне просто — при помощи пылесоса и старых полиэтиленовых пакетов. Кстати, пакетами можно наполнять обувь, чтобы она не потеряла форму.
Чтобы всегда быть во всеоружии, даже в период самоизоляции и многочисленных видеозвонков, готовьте образы заранее и таким образом развешивайте их в шкафу. Это поможет сэкономить время даже при молниеносной смене планов. Главное в деле грамотного гардероба — правильная база, которая всегда вне сезонных трендов — джинсы-скинни, белая футболка, тренч. Сортируя вещи, задавайте себе вопрос: «Надену ли я это снова?».
Самый эффективный метод развески одежды — по цветам и их оттенкам. Особенно тогда, когда в вашем гардеробе преобладают разные тона. Это сделает выбор правильных цветовых сочетаний быстрее и проще. Обратите внимание на вешалки, ведь это — основа порядка в вашем шкафу. Самый оптимальный вариант — мягкие вешалки со специальными деталями от скольжения, которые удобны в пользовании и значительно экономят пространство. На горизонтальные перекладины можно подвешивать крючки для ванной — так у вас будет дополнительное место для хранения шарфов. Повесьте вешалки с вещами, которые попали под сомнение, в крючком обратную сторону, а то, что носите регулярно — обычным способом. Через полгода одежду, которая висит в обратном направлении (а значит — не используется) можно сдать на переработку или благотворительность.
А вы уже успели разобрать свой гардероб?
Фото: Instagram
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