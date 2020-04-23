Стилист рассказала, как карантин повлиял на имидж Миддлтон, королевы Летиции и других монарших особ
Фото: Instagram
Кейт Миддлтон предпочитает простые аутфиты для онлайн-встреч. Для одной из последних конференций герцогиня выбрала ярко-желтый джемпер из масс-маркета, стоимость которого не превышала 3000 рублей. Его представительница королевской семьи дополнила серьгами в форме листьев, которые обошлись в 15 500 рублей, сообщает Daily Mail. Эксперт подчеркивает, что Миддлтон выбирает яркие цвета и контрастные принты, привлекающие к ней внимание: «Уильям и Кейт появились на экране, как солнце. Они оба были одеты просто и повседневно, но при этом не теряли профессиональный подход». Герцогиня смело показывает, как она выглядит, сидя дома с детьми, и для этого даже отошла от безупречно гладких укладок в пользу естественных «волн».
Фото: Globallook
Королева Летиция остается верна элегантному стилю даже в период самоизоляции. Для работы в режиме онлайн жена Филиппа VI выбирает power dressing, делая акцент на базовые блузки и топы, которые миксует с классическими блейзерами. Стилист объясняет, что королева намеренно избегает излишеств и акцентов: «Летиция выбрала футболку и жакет, потому что это классика. Она выглядит максимально серьезно и сконцентрировано. В ее образе нет ничего, что бы отвлекало внимание от работы».
Фото: Globallook
Максима, королева Нидерландов, предпочла флористические мотивы для работы в своем домашнем кабинете. Яркие акценты на темном фоне — правильная тактика, чтобы улучшить настроение и настроиться на весну. Daily Mail сообщает, что «карантинный» аутфит обошелся королеве £305 (около 29 000 рублей по нынешнему курсу — прим. ред).
Фото: Globallook
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Фото: Globallook, Instagram
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