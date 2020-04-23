Стилист рассказала, как карантин повлиял на имидж Миддлтон, королевы Летиции и других монарших особ

Кейт Миддлтон предпочитает простые аутфиты для онлайн-встреч. Для одной из последних конференций герцогиня выбрала ярко-желтый джемпер из масс-маркета, стоимость которого не превышала 3000 рублей. Его представительница королевской семьи дополнила серьгами в форме листьев, которые обошлись в 15 500 рублей, сообщает Daily Mail. Эксперт подчеркивает, что Миддлтон выбирает яркие цвета и контрастные принты, привлекающие к ней внимание: «Уильям и Кейт появились на экране, как солнце. Они оба были одеты просто и повседневно, но при этом не теряли профессиональный подход». Герцогиня смело показывает, как она выглядит, сидя дома с детьми, и для этого даже отошла от безупречно гладких укладок в пользу естественных «волн».