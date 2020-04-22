Известная ведущая поделилась простым бесплатным способом разгрузить гардероб
Фото: Instagram
В модном арсенале каждой женщины есть вещи, которые просто висят в шкафу и годами ждут своего звездного часа. Что-то было куплено импульсивно, к чему-то трудно подобрать пару, а некоторые и вовсе припасены на случай «похудеть с M до XS». Известная телеведущая Холли Уиллоби, разработавшая собственную систему организации одежды и аксессуаров, поделилась действенным способом избавиться от того, что действительно не нужно.
Фото: Freepik
Все, что требуется — разместить вешалки на штанге шкафа в обратном направлении (чтобы свободный край крючка был обращен к вам). «Одежду, которую вы брали, вешайте обратно, располагая крючок вешалки привычным способом (свободным краем к внутренней стенке шкафа). Через несколько месяцев у вас появится визуальное доказательство того, какие вещи вы носите, а какие — нет» — советует Уиллоби. Что делать с ненужными вещами далее? Приготовить полиэтиленовые пакеты, пылесос и крючки для ванны. Подробнее об использовании этого, на первый взгляд, странного набора читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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