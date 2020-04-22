Известная ведущая поделилась простым бесплатным способом разгрузить гардероб

Все, что требуется — разместить вешалки на штанге шкафа в обратном направлении (чтобы свободный край крючка был обращен к вам). «Одежду, которую вы брали, вешайте обратно, располагая крючок вешалки привычным способом (свободным краем к внутренней стенке шкафа). Через несколько месяцев у вас появится визуальное доказательство того, какие вещи вы носите, а какие — нет» — советует Уиллоби. Что делать с ненужными вещами далее? Приготовить полиэтиленовые пакеты, пылесос и крючки для ванны. Подробнее об использовании этого, на первый взгляд, странного набора читайте на Passion.ru.