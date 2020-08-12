Стилист из Австралии показала, как правильно завязывать рубашку на талии
Фото: Instagram @thebudgetsavvygirl
Задача — завязать «полочки» рубашки так, чтобы получился узел квадратной формы, а концы лежали в горизонтальном направлении, параллельно поясу. Для этого достаточно положить две части друг на друга, пропустить расправленный конец левой через середину и затянуть. Лайфхак точно пригодится для составления образа в духе подружки ковбоя и поможет обыграть любую базовую рубашку. Мини-урок пришелся подписчикам по душе. Фолловеры Марии уже успели испытать его и подтвердили — метод работает. «Спасибо тебе! Я всегда делала это крайне неаккуратно», «Моя жизнь больше никогда не станет прежней!» — цитирует комментарии Daily Mail.
Инфлюенсеры стремительно вводят тренды в Instagram, доказывая, что все новое — хорошо забытое старое. Один из хитов этого лета — крошечные топы-платки с открытой спиной — в стиле тех, что носили в девяностых и нулевых. Рассказываем, как их носят и с чем сочетают главные модные инфюенсеры.
Фото и видео: Instagram @thebudgetsavvygirl
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