Хит этого лета — топы-платки с открытой спиной: как их носят инфлюенсеры

Экстремальные разрезы и вырезы — настоящее модное спасение, когда столбик термометра зашкаливает. Открывать кожу для поцелуев солнечных лучей беремся с помощью миниатюрных топов с ультратонкими бретелями и завязками на спине. Среди трендов сезона — модели «микро», напоминающие обыкновенные бра, и банданы, которые завязывают на груди, как это делали в девяностых. Топы-платки — более скромная, но не менее соблазнительная альтернатива каждому каждому из перечисленных вариантов.