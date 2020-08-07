Хит этого лета — топы-платки с открытой спиной: как их носят инфлюенсеры
Фото: Instagram @shaninamshaik
Экстремальные разрезы и вырезы — настоящее модное спасение, когда столбик термометра зашкаливает. Открывать кожу для поцелуев солнечных лучей беремся с помощью миниатюрных топов с ультратонкими бретелями и завязками на спине. Среди трендов сезона — модели «микро», напоминающие обыкновенные бра, и банданы, которые завязывают на груди, как это делали в девяностых. Топы-платки — более скромная, но не менее соблазнительная альтернатива каждому каждому из перечисленных вариантов.
Фото: Instagram @hoskelsa
Заострить внимание стилисты советуют на моделях из атласа, шифона и плотного хлопка. А если вспомнить стилистику нулевых, то можно добавить материалы с глянцевым диско-блеском. Главные топы сезона фэшионистки сочетают с широкими брюками высокой посадки, мини-юбками, напоминающие теннисную униформу, и объемными трениками на резинке. Дополнять образы в духе прошлых десятилетий берутся микросумки и лаконичные багеты, мюли и босоножки на kitten heel, а в некоторых случаях — грубые берцы и кроссовки-хайтопы.
Фото: Instagram
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