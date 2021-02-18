Стилист дала простые советы для выбора идеальных джинсов

Девушки с фигурой «песочные часы» могут выбрать себе укороченные джинсы с высокой талией. Женщины, которых природа наделила длинными ногами и коротким туловищем, подчеркнут плюсы своей внешности с помощью модели со средней посадкой, это визуально уровняет пропорции тела.

Полные модницы должны носить укороченные джинсы прямого кроя. В них ноги будут казаться длиннее, к тому же модель скроет недостатки фигуры.

Ранее девушка по имени Ясмин разместила в социальной сети видеоролик, в котором рассказала, как подобрать подходящий размер джинсов без примерки. Для этого, по ее словам, нужно лишь придерживаться одного простого правила. В клипе блогер продемонстрировала на собственном примере, что вы не ошибетесь, если обернете пояс понравившейся пары брюк вокруг шеи. Если петли для ремня, расположенные по бокам, соприкасаются без пересечения, то их размер будет сидеть на вас безупречно.

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