Блогер рассказала, как определить подходящий размер джинсов без примерки

Однако есть и альтернативный лайфхак для тех, кому первый вариант не подходит по каким-то причинам. Он еще проще: для определения окружности талии девушка взяла клубок и обмотала нить вокруг нее, после чего отрезала необходимую длину. Ясмин посоветовала перед походом в магазин захватить эту нить с собой, чтобы с ее помощью измерить обхват пояса. Если она обернется точно – не будет коротка или длинна, то джинсы сядут идеально. Пост блогера очень быстро стал вирусным и набрал больше 1,5 миллионов просмотров, больше 345 тысяч лайков и почти 600 комментариев, в которых подписчики благодарили ее за ценные советы: «Попробую новый способ, надеюсь, получится», «Спасибо большое!», «Никогда бы не додумалась, спасибо».