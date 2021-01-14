Блогер рассказала, как определить подходящий размер джинсов без примерки
Девушка по имени Ясмин разместила в социальной сети видеоролик, в котором рассказала, как подобрать подходящий размер джинсов без примерки. Для этого, по ее словам, нужно лишь придерживаться одного простого правила. В клипе блогер продемонстрировала на собственном примере, что вы не ошибетесь, если обернете пояс понравившейся пары брюк вокруг шеи. Если петли для ремня, расположенные по бокам, соприкасаются без пересечения, то их размер будет сидеть на вас безупречно.
@atyasmeengarcia
Reply to @daf_kneee if my last pants fashion hack doesn’t work for you, try this! ##hackshacks ##fashionhack ##styletip ##girltips♬ original sound - Yasmeen - fashion tips ✨
Однако есть и альтернативный лайфхак для тех, кому первый вариант не подходит по каким-то причинам. Он еще проще: для определения окружности талии девушка взяла клубок и обмотала нить вокруг нее, после чего отрезала необходимую длину. Ясмин посоветовала перед походом в магазин захватить эту нить с собой, чтобы с ее помощью измерить обхват пояса. Если она обернется точно – не будет коротка или длинна, то джинсы сядут идеально. Пост блогера очень быстро стал вирусным и набрал больше 1,5 миллионов просмотров, больше 345 тысяч лайков и почти 600 комментариев, в которых подписчики благодарили ее за ценные советы: «Попробую новый способ, надеюсь, получится», «Спасибо большое!», «Никогда бы не додумалась, спасибо».
Фото: depositphotos
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