Стиль вне изоляции и трансляция на весь мир: чего ждать от Недели моды MBFW Russia

Пандемия коронавируса заставила индустрию мобилизоваться в сжатые сроки и перейти в онлайн-режим. Апрельская Mercedes-Benz Fashion Week была спасена видеотрансляциями и стала одной из первых виртуальных Недель моды в мире. Бренды представляли свои линейки в формате коротких роликов, которые снимали в самых разнообразных локациях — в садах и оранжереях, в квартирах и мастерских.