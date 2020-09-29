Стиль вне изоляции и трансляция на весь мир: чего ждать от Недели моды MBFW Russia
Пандемия коронавируса заставила индустрию мобилизоваться в сжатые сроки и перейти в онлайн-режим. Апрельская Mercedes-Benz Fashion Week была спасена видеотрансляциями и стала одной из первых виртуальных Недель моды в мире. Бренды представляли свои линейки в формате коротких роликов, которые снимали в самых разнообразных локациях — в садах и оранжереях, в квартирах и мастерских.
Фото: Пресс-служба
Показ весенне-летних коллекций станет миксом реального и виртуального (phygital — прим. ред.), что даст возможность объединить дизайнеров со всех городов России. В «Манеже» традиционно будут проходить офлайн-показы с соблюдением всех мер безопасности и ограниченным количеством гостей. Для поддержки молодых брендов введена система грантов, которая позволит участникам обойти вступительный взнос.
Посткарантинный формат phygital, когда онлайн-активность поддерживает офлайн-формат, будет реализован в «Манеже», а точкой сбора станет трансляция. В этом сезоне участники Недели моды получат больше внимания как в Москве, так и за ее пределами.
Фото: пресс-служба
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