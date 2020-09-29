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Стиль вне изоляции и трансляция на весь мир: чего ждать от Недели моды MBFW Russia

Неделе моды MBFW Russia — быть, и пройдет она с 20 по 24 октября в столичном «Манеже». Долгожданное событие станет отличным поводом «выдохнуть» после затянувшегося режима самоизоляции, однако, от привычного докарантинного формата все же пришлось отказаться. Рассказываем, чего ждать от предстоящего модного марафона!

Пандемия коронавируса заставила индустрию мобилизоваться в сжатые сроки и перейти в онлайн-режим. Апрельская Mercedes-Benz Fashion Week была спасена видеотрансляциями и стала одной из первых виртуальных Недель моды в мире. Бренды представляли свои линейки в формате коротких роликов, которые снимали в самых разнообразных локациях — в садах и оранжереях, в квартирах и мастерских.

Фото: Пресс-служба

Показ весенне-летних коллекций станет миксом реального и виртуального (phygital — прим. ред.), что даст возможность объединить дизайнеров со всех городов России. В «Манеже» традиционно будут проходить офлайн-показы с соблюдением всех мер безопасности и ограниченным количеством гостей. Для поддержки молодых брендов введена система грантов, которая позволит участникам обойти вступительный взнос.

Посткарантинный формат phygital, когда онлайн-активность поддерживает офлайн-формат, будет реализован в «Манеже», а точкой сбора станет трансляция. В этом сезоне участники Недели моды получат больше внимания как в Москве, так и за ее пределами.
Александр Шумский
президент Mercedes-Benz Fashion Week Russia

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Фото: пресс-служба

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