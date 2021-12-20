Стеша Маликова показала самый модный головной убор зимы — где его купить
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @steshamalikova
Стеша Маликова показала эффектный капор крупной вязки в паре с шарфом-снудом. В тренде — любые вариации на тему: от классики до балаклав, закрывающих все, кроме глаз. Кажется, это отличный повод сделать акцентный мейкап и подчеркнуть взгляд. А главное — головной убор всегда будет с вами, ведь даже самые сильные порывы ветра ему не страшны.
В нашей подборке — капоры всех мастей: универсальные, в цвете молока, а также акцентные — в остромодном оттенке мальвы и жгуче-алом. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
В этом сезоне теплые аксессуары претендуют на место в ваших гардеробах и сердцах, и это касается даже тех, кто не носит шапки до последнего. Мы составили гид по самым модным: рассказываем, где купить капоры, дутые шарфы и манишки, по ссылке.
Фото: Instagram / архивы пресс-служб