Стеша Маликова показала самый модный головной убор зимы — где его купить

Стеша Маликова показала эффектный капор крупной вязки в паре с шарфом-снудом. В тренде — любые вариации на тему: от классики до балаклав, закрывающих все, кроме глаз. Кажется, это отличный повод сделать акцентный мейкап и подчеркнуть взгляд. А главное — головной убор всегда будет с вами, ведь даже самые сильные порывы ветра ему не страшны.

В нашей подборке — капоры всех мастей: универсальные, в цвете молока, а также акцентные — в остромодном оттенке мальвы и жгуче-алом. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!