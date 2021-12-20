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Стеша Маликова показала самый модный головной убор зимы — где его купить

Сомнений нет: капор — самый модный головной убор зимы. Аксессуар уже заслужил статус мастхэва, поэтому самое время отправиться на его поиски. Идеальный вариант показала дочь Дмитрия Маликова Стефания, который сама и создала для собственного бренда. Мы же подготовили подборку из нескольких моделей, на которые стоит обратить внимание, — запоминайте!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Стефания Маликова

Фото: Instagram @steshamalikova

Стеша Маликова показала эффектный капор крупной вязки в паре с шарфом-снудом. В тренде — любые вариации на тему: от классики до балаклав, закрывающих все, кроме глаз. Кажется, это отличный повод сделать акцентный мейкап и подчеркнуть взгляд. А главное — головной убор всегда будет с вами, ведь даже самые сильные порывы ветра ему не страшны.

В нашей подборке — капоры всех мастей: универсальные, в цвете молока, а также акцентные — в остромодном оттенке мальвы и жгуче-алом. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Mankova, 2990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

В этом сезоне теплые аксессуары претендуют на место в ваших гардеробах и сердцах, и это касается даже тех, кто не носит шапки до последнего. Мы составили гид по самым модным: рассказываем, где купить капоры, дутые шарфы и манишки, по ссылке.

Фото: Instagram / архивы пресс-служб

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