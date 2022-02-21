Стефания Маликова выгуляла старые джинсы из масс-маркета и сумку за миллион рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @steshamalikova
22-летняя Стефания Маликова показала, как создать легкий расслабленный look на каждый день. И его легко можно повторить!
Юная бизнес-леди выбрала свои любимые расклешенные джинсы Zara в винтажном стиле и простую белую майку. Джинсы как у Стефании можно приобрести без особого удара по бюджету. Цена похожих моделей приблизительно 3599 рублей.
Наряд дополнил черный удлиненный жакет. Завершающие штрихи — алая мини-сумка Hermes с золотой фурнитурой и белоснежные кеды.
Винтажные джинсы, однотонные футболки и белые кеды — базовые вещи, которые можно легко сочетать как в сложных, так и в простых образах, создавая новые варианты ультрамодных нарядов.
Стефания Маликова умеет подбирать стильные аутфиты на каждый день — этому у звездного блогера точно стоит поучиться. Ранее мы разбирали на примере девушки, как классно одеться на пляж. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @steshamalikova