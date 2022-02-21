Стефания Маликова выгуляла старые джинсы из масс-маркета и сумку за миллион рублей

22-летняя Стефания Маликова показала, как создать легкий расслабленный look на каждый день. И его легко можно повторить!

Юная бизнес-леди выбрала свои любимые расклешенные джинсы Zara в винтажном стиле и простую белую майку. Джинсы как у Стефании можно приобрести без особого удара по бюджету. Цена похожих моделей приблизительно 3599 рублей.

Наряд дополнил черный удлиненный жакет. Завершающие штрихи — алая мини-сумка Hermes с золотой фурнитурой и белоснежные кеды.