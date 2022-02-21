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Стефания Маликова выгуляла старые джинсы из масс-маркета и сумку за миллион рублей

Дочь Дмитрия Маликова Стефания знает, как быть всегда в тренде. Юная наследница поделилась с подписчиками идеей для стилизации расслабленного и при этом суперстильного образа. Берем на заметку идеи для ярких повседневных аутфитов!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Стефания Маликова

Фото: Instagram @steshamalikova

22-летняя Стефания Маликова показала, как создать легкий расслабленный look на каждый день. И его легко можно повторить!

Юная бизнес-леди выбрала свои любимые расклешенные джинсы Zara в винтажном стиле и простую белую майку. Джинсы как у Стефании можно приобрести без особого удара по бюджету. Цена похожих моделей приблизительно 3599 рублей.

Наряд дополнил черный удлиненный жакет. Завершающие штрихи — алая мини-сумка Hermes с золотой фурнитурой и белоснежные кеды.

Винтажные джинсы, однотонные футболки и белые кеды — базовые вещи, которые можно легко сочетать как в сложных, так и в простых образах, создавая новые варианты ультрамодных нарядов.

Стефания Маликова умеет подбирать стильные аутфиты на каждый день — этому у звездного блогера точно стоит поучиться. Ранее мы разбирали на примере девушки, как классно одеться на пляж. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @steshamalikova

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