Стефания Маликова показала, как стильно обыграть «зефирное» платье
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @steshamalikova
С собой 21-летняя дочь Дмитрия Маликова захватила пышное белое платье длины мини с многоярусной юбкой и забавными рукавами-фонариками. Кстати, наряд из новой летней капсулы собственного бренда Стефании. Дополнили образ остромодные массивные кеды Nike со вставками цвета пудры, надетые в паре с плотными носками. Финальный штрих — узнаваемый браслет Love из классической линейки ювелирного Дома Cartier.
Фото: Instagram @steshamalikova
В 2021 году многие звездные наследники успешно окончили высшие учебные заведения, и новоиспеченная выпускница факультета международной журналистики МГИМО Стефания Маликова в их числе. Дипломы каких университетов получили дети Леонида Якубовича, Игоря Верника, Ольги Кабо и других знаменитостей и какие в них оценки — читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @steshamalikova
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