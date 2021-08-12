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Стефания Маликова показала, как стильно обыграть «зефирное» платье

Стефания Маликова покоряет курорты Средиземного моря и для этого использует арсенал своего багажа на максимум. Девушка поделилась фото образа, который выбрала для прогулки с мамой, а заодно показала, как добавить дерзости к «кукольным» платьям цвета зефира. Смотрим и учимся!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дмитрий и Стефания Маликовы

Фото: Instagram @steshamalikova

С собой 21-летняя дочь Дмитрия Маликова захватила пышное белое платье длины мини с многоярусной юбкой и забавными рукавами-фонариками. Кстати, наряд из новой летней капсулы собственного бренда Стефании. Дополнили образ остромодные массивные кеды Nike со вставками цвета пудры, надетые в паре с плотными носками. Финальный штрих — узнаваемый браслет Love из классической линейки ювелирного Дома Cartier.

Стефания Маликова

Стефания Маликова

Фото: Instagram @steshamalikova

В 2021 году многие звездные наследники успешно окончили высшие учебные заведения, и новоиспеченная выпускница факультета международной журналистики МГИМО Стефания Маликова в их числе. Дипломы каких университетов получили дети Леонида Якубовича, Игоря Верника, Ольги Кабо и других знаменитостей и какие в них оценки — читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @steshamalikova

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