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Стефания Маликова показала, как стильно обыграть «зефирное» платье

Стефания Маликова покоряет курорты Средиземного моря и для этого использует арсенал своего багажа на максимум. Девушка поделилась фото образа, который выбрала для прогулки с мамой, а заодно показала, как добавить дерзости к «кукольным» платьям цвета зефира. Смотрим и учимся!