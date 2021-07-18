Пять звездных наследников получили дипломы о высшем образовании: с будущим уже определились

Стефания Маликова, дочь певца Дмитрия Маликова окончила МГИМО, факультет международной журналистики. По словам 21-летней выпускницы, ей удалось защитить диплом на высокие 95 баллов: «Я никогда не была отличницей, всегда училась хорошо, случались, конечно, тройки, и даже иногда пересдачи - на втором, третьем курсе было ух как непросто, но всегда к ним готовилась и все сдавала», — передает слова Стефании КП.ru. Она уже определилась с родом деятельности — основала небольшую компанию по производству одежды.

Григорий Верник, сын народного артиста Игоря Верника, пошел по стопам отца — закончил с красным дипломом Школу-студию МХТ. С выбором профессии точно не ошибся — Верник-младший уже активно снимается в кино и сериалах. «Счастливого полёта, сын! Ты моя гордость, мое продолжение, моя семья!», — цитирует гордого родителя КП.

Варвара Якубович, дочь Леонида Якубовича получила красный диплом после 6-летнего обучения в магистратуре МГИМО, на факультете международной журналистики: «До сих пор не понимаю каким образом мне выдали красный диплом. Ну, пусть будет, люблю красный цвет!», — шутит она, как пишет КП.ru. Во время обучения в университете, Варвара работала в информационном агентстве и много писала, но главой страстью для себя считает музыку — весной она выпустила свой первый альбом.