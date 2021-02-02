Стало известно, сколько тратят звезды на одежду для своих детей

Принц Джордж в свои 7 лет уже признан иконой стиля. Как только наследник появляется в материалах СМИ — одежда, что была на нем, мгновенно становится Sold Out во всех магазинах. Обычно Кейт Миддлтон одевает сына недорого, но всегда со вкусом. А если вещь и стоит больше 1000 рублей, то принц носит ее, не снимая. Как любимую рубашку за £55 (около 5700 рублей).