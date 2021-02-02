Стало известно, сколько тратят звезды на одежду для своих детей
Фото: Instagram @victoriabeckham
В январе 2020-го 43-летний актер Дэни Дайер стал отцом малыша Сантьяго. Новорожденный привыкает к дизайнерской одежде уже с пеленок, отмечает Daily Mail. Его первые фото в Instagram были в боди от Givenchy за £169 (около 17 500 рублей — прим. ред.) и комбинезоне от Fendi за £290 (около 30 000 рублей).
9-летняя дочь Виктории Бекхэм уже не первый раз появляется в платьях из новых коллекций бренда мамы. Это нередко провоцирует шквал критики в Сети: пользователи считают, что одежда Харпер не по возрасту. А девочка с удовольствием носит дизайнерские наряды средней стоимостью 1500 фунтов (около 155 500 рублей).
Дочь Кайли Дженнер Сторми растет эталонной модницей и с первых лет носит аксессуары из гардероба мамы. Теперь же у малышки есть и личные эксклюзивные трофеи, включая нейлоновый багет Prada, миниатюрную Louis Vuitton и школьный рюкзак Hermès за 9000 фунтов (около 933 000 рублей).
Принц Джордж в свои 7 лет уже признан иконой стиля. Как только наследник появляется в материалах СМИ — одежда, что была на нем, мгновенно становится Sold Out во всех магазинах. Обычно Кейт Миддлтон одевает сына недорого, но всегда со вкусом. А если вещь и стоит больше 1000 рублей, то принц носит ее, не снимая. Как любимую рубашку за £55 (около 5700 рублей).
Фото: Globallook
Сама же герцогиня Кембриджская тоже не прочь сэкономить, поэтому часто появляется в одежде с распродаж в масс-маркете. А не так давно Кэтрин позабавила поклонников селфи в шапке с помпоном. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram / Globallook
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