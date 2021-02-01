Кейт Миддлтон позабавила поклонников селфи в шапке с помпоном
Фото: Globallook
Миддлтон записала обращение во время прогулки, на которую вышла в дутой стеганой куртке и вязаной шапке с крупным пушистым помпоном. Не только аксессуар удивил подписчиков блога герцогов. Любопытно, но членам королевской семьи запрещено делать селфи. Это правило негласное, но однажды о нем упомянула Меган Маркл. Она же как самая ярая нарушительница протокола периодически позировала на фронтальную камеру. Однако ограничения, связанные с COVID-19, внесли свои изменения даже в монарший уклад.
Поклонники восхищались естественной красотой и casual-образом герцогини. «Как чудесно видеть герцогиню в простой одежде», «Красивая Кейт с красивой душой», «Забавно видеть вас такой», «Милая Кейт, выглядите так естественно», «Как же вам хорошо без макияжа!», — пишут в комментариях.
Фото: Globallook
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