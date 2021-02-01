Кейт Миддлтон позабавила поклонников селфи в шапке с помпоном

Миддлтон записала обращение во время прогулки, на которую вышла в дутой стеганой куртке и вязаной шапке с крупным пушистым помпоном. Не только аксессуар удивил подписчиков блога герцогов. Любопытно, но членам королевской семьи запрещено делать селфи. Это правило негласное, но однажды о нем упомянула Меган Маркл. Она же как самая ярая нарушительница протокола периодически позировала на фронтальную камеру. Однако ограничения, связанные с COVID-19, внесли свои изменения даже в монарший уклад.