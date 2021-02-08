Кристина Агилера устроила дефиле в трениках и кожаном пальто цвета ириски
Фото: Instagram @xtina
Агилера совершила стильный перелет: по трапу самолета звезда поднималась так, будто открывает Неделю моды. На ней — спортивный костюм с футболкой и расклешенными трениками цвета вишни. Певица замиксовала удобный наряд с ботильонами с острыми мысами и на высоких шпильках, добавила свободный тренч в духе 90-х из кожи цвета ириски. Финальный штрих — ультрамодные очки-маска, закрывающие половину лица, и гладко уложенные и собранные в пучок волосы.
18 декабря Кристина Агилера отметила юбилей, и в честь круглой даты блеснула перед поклонниками во всей красе. Звезда выбрала облегающий комбез, дополнила его босоножками на головокружительных шпильках, а поклонники не поверили, что любимой певице исполнилось 40. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @xtina
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!