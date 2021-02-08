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Кристина Агилера устроила дефиле в трениках и кожаном пальто цвета ириски

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Кристина Агилера показала стильный образ с кожаным пальто и очками-маской

Фото: Instagram @xtina

Недавно отметившая 40-летие Кристина Агилера продолжает радовать многомиллионную армию фанатов яркими образами. В одной из свежих публикаций в Instagram артистка устроила эффектное дефиле и показала, как носить остромодные тренды сезона и при этом чувствовать себя максимально комфортно.

Агилера совершила стильный перелет: по трапу самолета звезда поднималась так, будто открывает Неделю моды. На ней — спортивный костюм с футболкой и расклешенными трениками цвета вишни. Певица замиксовала удобный наряд с ботильонами с острыми мысами и на высоких шпильках, добавила свободный тренч в духе 90-х из кожи цвета ириски. Финальный штрих — ультрамодные очки-маска, закрывающие половину лица, и гладко уложенные и собранные в пучок волосы.

Кристина Агилера / Instagram @xtina

18 декабря Кристина Агилера отметила юбилей, и в честь круглой даты блеснула перед поклонниками во всей красе. Звезда выбрала облегающий комбез, дополнила его босоножками на головокружительных шпильках, а поклонники не поверили, что любимой певице исполнилось 40. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @xtina

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