Список желаний: топ-3 незаменимых (и модных) вещей на осень
Классика жанра: тренч
Базовый тренч в бежевом оттенке давно стал константой осеннего гардероба. А если вы все еще им не обзавелись — советуем обратить внимание модели маскулинных силуэтов. Практичный ответ капризам погоды — плотные водоотталкивающие материалы, с которыми не страшно бегать по лужам и целоваться под дождем.
Совет: экспериментируйте, не боясь нестандартного кроя и сочных оттенков.
Пресс-служба
Пресс-служба
В объятиях любимого
Вдохновляйтесь образами Джейн Биркин и ищите «тот самый» джемпер, с которым не захочется расставаться. Особые приметы: оверсайз, спущенные плечи, разрезы, натуральные или смесовые материалы. Кстати, полосатые мотивы все еще в авангарде моды — берите на карандаш!
Пресс-служба
Пресс-служба
Главный герой
Удачно подобранный жакет задаст настроение даже самому лаконичному образу. Мастхэвами продолжают быть модели свободного кроя из плотных материалов на подкладке. Стилизуйте с чем угодно — по поводу и без: с классическими брюками и юбками, летящими платьями, джинсами расслабленных силуэтов.
Пресс-служба
Пресс-служба
Для стильной одежды не нужно худеть! Так считает стилист и основательница журнала Style Полли Рыжова (и мы с ней солидарны). Эксперт раскрыла девушкам с пышными формами несколько секретов для составления эффектных образов. Подробности ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook