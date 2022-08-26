Мода Сегодня в 13:15 1 мин. a A

Список желаний: топ-3 незаменимых (и модных) вещей на осень

Самым прагматичным и запасливым посвящается! Пока одни спасаются от жары холодным латте и стараются не упустить свободный шезлонг у бассейна, другие во всю знакомятся с осенними коллекциями брендов и готовят модный арсенал. Редакция Passion.ru поинтересовалась у стилистов российского бренда sela, во что инвестировать прямо сейчас!