passion.ru
1 мин.

Софья Эрнст примерила платье с эффектным (и очень нескромным) декольте

Страсти по фильму «Дом Gucci» не утихают: еще бы — такой каст! Леди Гага, Джаред Лето и Адам Драйвер переплюнули даже самую ожидаемую премьеру «Спенсер». Не так давно картина дебютировала в России, в честь чего был собран весь звездный олимп. Поддержала выход и Софья Эрнст, которая практически не разлучается со своими трофеями из коллекций модного Дома.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Софья Эрнст

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Актриса приняла участие в фотосессии, которую провели в пустом кинотеатре. Софья вальяжно позировала среди кресел из алого бархата — если бы это был фильм, его можно было бы пересматривать вечно.

Эрнст блистала в роскошном платье, откуда оно — нетрудно догадаться. Эффектное макси Gucci обняло фигуру звезды и растеклось по полу, будто расплавленное золото. Головокружительную юбку плиссе увенчал лиф с экстремальным декольте, которое почти достигло линии талии.

Софья Эрнст / Instagram @sofyapavlovna / Фото: @abdullartuev

Напомним, что долгожданная премьера в Москве состоялась 1 декабря в кинотеатре «Художественный». Увидеть фильм в числе первых собрались Ляйсан Утяшева, Варвара Шмыкова, Манижа и многие другие. За событиями наблюдал и Passion.ru — подробности по ссылке.

Фото: Globallook / Eastnews / Starface / Екатерина Ширинкина / Instagram @sofyapavlovna

Новости партнеров
О чем говорят