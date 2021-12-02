Софья Эрнст примерила платье с эффектным (и очень нескромным) декольте

Актриса приняла участие в фотосессии, которую провели в пустом кинотеатре. Софья вальяжно позировала среди кресел из алого бархата — если бы это был фильм, его можно было бы пересматривать вечно.

Эрнст блистала в роскошном платье, откуда оно — нетрудно догадаться. Эффектное макси Gucci обняло фигуру звезды и растеклось по полу, будто расплавленное золото. Головокружительную юбку плиссе увенчал лиф с экстремальным декольте, которое почти достигло линии талии.