Софья Эрнст примерила платье с эффектным (и очень нескромным) декольте
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Актриса приняла участие в фотосессии, которую провели в пустом кинотеатре. Софья вальяжно позировала среди кресел из алого бархата — если бы это был фильм, его можно было бы пересматривать вечно.
Эрнст блистала в роскошном платье, откуда оно — нетрудно догадаться. Эффектное макси Gucci обняло фигуру звезды и растеклось по полу, будто расплавленное золото. Головокружительную юбку плиссе увенчал лиф с экстремальным декольте, которое почти достигло линии талии.
Напомним, что долгожданная премьера в Москве состоялась 1 декабря в кинотеатре «Художественный». Увидеть фильм в числе первых собрались Ляйсан Утяшева, Варвара Шмыкова, Манижа и многие другие. За событиями наблюдал и Passion.ru — подробности по ссылке.
Фото: Globallook / Eastnews / Starface / Екатерина Ширинкина / Instagram @sofyapavlovna