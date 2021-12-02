Шмыкова в зеленом бархате, Утяшева в цветастом кардигане и другие звезды на премьере «Дома Gucci»
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
На премьеру собралось много российских селебрити. Среди первых зрителей в кинотеатре появились Ляйсан Утяшева, певица Манижа, Варвара Шмыкова со своим возлюбленным, Алиса Вокс, Надежда Оболенцева, Саша Спилберг и многие другие.
Ляйсан Утяшева пришла, как и многие гости, в образе от Gucci — она выбрала объемный кардиган с фирменным принтом и черную юбку миди. Важной деталью образа стали очки, а также фирменные украшения и красная сумка.
Варвара Шмыкова пришла в сопровождении своего возлюбленного Даниила Радлова. Для выхода актриса выбрала эффектное бархатное платье темно-зеленого оттенка и черные лодочки, а лицо артистки украсил необычный аксессуар. А Радлов примерил темно-синий элегантный костюм со светлой рубашкой.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Манижа вышла в свет традиционно в сопровождении своей мамы. Певица выбрала образ в стиле спортшик и примерила бархатный черный костюм с цветами. Акцентом образа звезды «Евровидения» стала яркая обувь — на красной дорожке Манижа появилась в золотых ботильонах.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Картина рассказывает о жизни и смерти главы модного дома Маурицио Гуччи в 1995 году. Основой для сценария фильма стала книга Сары Гей Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности», а главную роль исполнила эпатажная певица Леди Гага.
В российских кинотеатрах фильм можно будет посмотреть со 2 декабря 2021 года.
Фото и видео: Макс Светский/Passion.ru