Шмыкова в зеленом бархате, Утяшева в цветастом кардигане и другие звезды на премьере «Дома Gucci»

На премьеру собралось много российских селебрити. Среди первых зрителей в кинотеатре появились Ляйсан Утяшева, певица Манижа, Варвара Шмыкова со своим возлюбленным, Алиса Вокс, Надежда Оболенцева, Саша Спилберг и многие другие.

Ляйсан Утяшева пришла, как и многие гости, в образе от Gucci — она выбрала объемный кардиган с фирменным принтом и черную юбку миди. Важной деталью образа стали очки, а также фирменные украшения и красная сумка.