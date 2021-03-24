Соблазнительные шахматы и тайные фантазии на онлайн-шоу Hunkemöller 2021
Фото: Пресс-служба
Создатели шоу выбрали необычный формат, превратив модный показ в яркий перформанс. В главных ролях — женщины, их сила, уверенность, свобода и любовь, которую они проявляют к себе и транслируют миру. Каждая часть представляет ключевые линейки бренда. В первом сюжете — пожалуй, самая соблазнительная партия в шахматы, где фигуры — модели, а темную и светлую сторону объединяет нежное кружево и мерцающие детали. В фокусе сезона — новая коллекция P.O.P. — Power of Positivity, включившая в себя удобное нижнее белье и домашнюю одежду с вау-эффектом. И, конечно, линейка Private — символ потаенных желаний.
Миссия — сводить с ума. Новый комплект нижнего белья сделает ее выполнимой. Мы собрали 10 дерзких комплектов и аксессуары к ним, которые порадуют и вас, и вашего мужчину. Подробнее — на Passion.ru.
Фото: пресс-служба
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