Соблазнительные шахматы и тайные фантазии на онлайн-шоу Hunkemöller 2021

Создатели шоу выбрали необычный формат, превратив модный показ в яркий перформанс. В главных ролях — женщины, их сила, уверенность, свобода и любовь, которую они проявляют к себе и транслируют миру. Каждая часть представляет ключевые линейки бренда. В первом сюжете — пожалуй, самая соблазнительная партия в шахматы, где фигуры — модели, а темную и светлую сторону объединяет нежное кружево и мерцающие детали. В фокусе сезона — новая коллекция P.O.P. — Power of Positivity, включившая в себя удобное нижнее белье и домашнюю одежду с вау-эффектом. И, конечно, линейка Private — символ потаенных желаний.