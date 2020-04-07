Собчак в мехах и кожаном платье поделилась эффектным уличным стилем
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram
Ксения Собчак поделилась стильным фото в своем Instagram. 38-летняя ведущая показала, как сочетать мех и дерзкую кожу.
В одной из последних публикаций Собчак возмутилась новостью об открытии салонов красоты в условиях всеобщей самоизоляции. А вместе с тем — похвасталась умением создавать эффектные образы. Звезда позирует в кожаном платье-миди в насыщенном оттенке бордо, которое гармонично замиксовано с лаконичным бежевым пальто с пышным меховым воротником. С оттенком платья рифмуются высокие вишневые сапоги из гладкой кожи.
Ксения Собчак полагает, что тоже переболела коронавирусом в прошлом году. Ведущая описала ряд странных симптомов, среди которых были осложнения на легкие и потеря голоса. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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