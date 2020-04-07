Собчак в мехах и кожаном платье поделилась эффектным уличным стилем

Ксения Собчак полагает, что тоже переболела коронавирусом в прошлом году. Ведущая описала ряд странных симптомов, среди которых были осложнения на легкие и потеря голоса. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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