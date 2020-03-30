Ксения Собчак рассказала о странных симптомах перенесенной болезни

Сидящие на карантине звезды все чаще выходят в прямой эфир. Ксения Собчак сделала это впервые вместе с Константином Богомоловым — пара читала стихи, беседовала о культуре, обсуждала текущую ситуацию с пандемией. В ходе беседы Ксения призналась, что считает, что уже успела переболеть коронавирусом, причем случилось это в ноябре-декабре.

«Я например считаю, что давно переболела коронавирусом, поэтому меня никакая зараза не берет. Я в ноябре-декабре, вот мой муж свидетель, страшно заболела, я так не болела никогда. Кашель, неделю я лежу дома, температура, я не могу сбить температуру. У меня был диагноз "атипичная пневмония", какие-то антибиотики мне выписали, и потом у меня еще были осложнения после этой пневмонии на голос. Я потеряла полностью голос, у меня были какие-то съемки», — поделилась она.

«Это были прекрасные дни», — перебил ее муж.

«Мне нашли какого-то прекрасного фониатора, мне какой-то адреналин через трубочку туда закапывали потому что у меня был эфир и там я подготовила речь, шутки, и вдруг не смогла говорить», — продолжила Ксения.

«Я никогда не видел Ксению такой слабой, беззащитной и несчастной», — вставил реплику Константин.

«Мне кажется, со мной все уже случилось», — подытожила супруга режиссера.