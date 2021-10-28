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Собчак пришла на модный вечер в шубе-йети, а Савельева — в милитари

27 октября в столице прошло под лозунгом «успеть все». Пока Москва остановилась в 9-балльных пробках, светская жизнь в буквальном смысле закипала. Бренды едва успели запрыгнуть в последний вагон, чтобы презентовать новые коллекции, а организаторы премий — вручить заветные статуэтки номинантам. Ксения Собчак, Саша Савельева, Екатерина Вуличенко, Ясмина Муратович и другие герои хроник отметили последний день перед чередой «выходных» на открытии бутика Brunello Cucinelli в галереях «Времена Года».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак

Фото: Пресс-служба

Ксения Собчак дала мастер-класс на тему того, как носить серый цвет и не заскучать. Ведущая выбрала безупречно скроенный костюм на базе зауженных брюк и двубортного блейзера, добавила объемную шубу-йети и пару лаконичных лодочек. Саша Савельева поэкспериментировала на тему милитари, разбавив чинный total black эффектным блейзером-бушлатом в оттенке хаки. Дополнили аутфит челси на брутальной подошве. Листайте галерею фото, чтобы увидеть больше образов!

Саша Савельева

Саша Савельева

Фото: Пресс-служба

В тот же вечер в одном из столичных пространств вручали премию Topical Style Awards 2021. В числе гостей блистала Ольга Бузова в платье-бикини, а певица Жасмин — в виниловом тренче цвета острого перца. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: пресс-служба