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Собчак пришла на модный вечер в шубе-йети, а Савельева — в милитари

27 октября в столице прошло под лозунгом «успеть все». Пока Москва остановилась в 9-балльных пробках, светская жизнь в буквальном смысле закипала. Бренды едва успели запрыгнуть в последний вагон, чтобы презентовать новые коллекции, а организаторы премий — вручить заветные статуэтки номинантам. Ксения Собчак, Саша Савельева, Екатерина Вуличенко, Ясмина Муратович и другие герои хроник отметили последний день перед чередой «выходных» на открытии бутика Brunello Cucinelli в галереях «Времена Года».