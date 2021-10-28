Собчак пришла на модный вечер в шубе-йети, а Савельева — в милитари
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Фото: Пресс-служба
Ксения Собчак дала мастер-класс на тему того, как носить серый цвет и не заскучать. Ведущая выбрала безупречно скроенный костюм на базе зауженных брюк и двубортного блейзера, добавила объемную шубу-йети и пару лаконичных лодочек. Саша Савельева поэкспериментировала на тему милитари, разбавив чинный total black эффектным блейзером-бушлатом в оттенке хаки. Дополнили аутфит челси на брутальной подошве. Листайте галерею фото, чтобы увидеть больше образов!
Фото: Пресс-служба
В тот же вечер в одном из столичных пространств вручали премию Topical Style Awards 2021. В числе гостей блистала Ольга Бузова в платье-бикини, а певица Жасмин — в виниловом тренче цвета острого перца. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: пресс-служба