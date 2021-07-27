Собчак и Лопырева померились фигурами в джинсах за 34 000 рублей

Такими же джинсами Виктория Лопырева хвасталась еще в начале лета, когда отправлялась на форум в Санкт-Петербург. Правда, для своего travel-аутфита ведущая выбрала варенки в духе восьмидесятых, чем подтвердила их актуальность сегодня. К дениму — пестрый джемпер, кроссовки Yeezy и незаменимую сумку Hermès.