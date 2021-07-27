Собчак и Лопырева померились фигурами в джинсах за 34 000 рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @xenia_sobchak
Собчак выстроила аутфит на базе джинсов oversize — широких по ноге, с высокой посадкой и двумя нарочито небрежными разрезами по бокам. В них сразу узнается почерк бренда Maison Margiela и соответствующий ценник: стоимость за пару составляет около 34 000 рублей. К ним — лаконичный топ с декольте и акцентное колье брутального силуэта.
Такими же джинсами Виктория Лопырева хвасталась еще в начале лета, когда отправлялась на форум в Санкт-Петербург. Правда, для своего travel-аутфита ведущая выбрала варенки в духе восьмидесятых, чем подтвердила их актуальность сегодня. К дениму — пестрый джемпер, кроссовки Yeezy и незаменимую сумку Hermès.
Фото: Instagram @lopyrevavika
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Фото: Instagram @xenia_sobchak / @lopyrevavika
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