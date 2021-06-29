Собчак и Глюк’oZa в одинаковых топах: голосуем, кто эффектнее
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @xenia_sobchak
Собчак встроила образ вокруг безупречно скроенных классических брюк свободного силуэта и открыла рельефный пресс. Короткий топ с объемными драпировками в оттенке морской волны — произведение модного бренда Kalmanovich. К нему в тон — пара лодочек и акцентные серьги-гиганты от Celine.
Ранее мы видели этот же топ на Наталье Ионовой, которая также предпочла добавить к нему темный низ. Кому вы отдадите пальму модного первенства? Голосуйте за звезду-фаворитку!
Фото: Instagram @glukozamusic
Наталья Ионова попадалась в образах, в которых уже были другие звездные коллеги, не раз. Не так давно, например, на вечеринку по случаю открытия фестивала «ЖАРА Music Awards» певица пришла в «голом» платье Mugler. В нем же несколькими днями ранее щеголяла Меган Фокс. Кому наряд больше к лицу — голосуйте здесь.
Фото: Instagram @xenia_sobchak / @glukozamusic
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