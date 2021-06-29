Собчак и Глюк’oZa в одинаковых топах: голосуем, кто эффектнее

Наталья Ионова попадалась в образах, в которых уже были другие звездные коллеги, не раз. Не так давно, например, на вечеринку по случаю открытия фестивала «ЖАРА Music Awards» певица пришла в «голом» платье Mugler. В нем же несколькими днями ранее щеголяла Меган Фокс. Кому наряд больше к лицу — голосуйте здесь.