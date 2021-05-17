Собчак и Чехова в «цветочных» платьях: голосуем за самый яркий образ
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @xenia_sobchak
Собчак позирует в платье цвета капучино с флористическим принтом от российского бренда Ruban. Дополняет образ вельветовая бейсболка с кричащей надписью Survived («выживший», — прим. ред.) и вьетнамки в тон аутфиту — все от бренда Яны Расковаловой, подруги Ксении. Финальные штрихи — крупные солнцезащитные очки Ray-Ban и вместительная плетеная сумка.
Голосуйте, чей пляжный образ считаете самым стильным!
Анфиса Чехова тоже перешла от теории ботаники к практике. Телеведущая выбрала летящее миди-платье с принтом в виде банановых листьев из собственной линейки одежды. Любопытно, что фасон был скопирован с наряда no-name, купленного звездой на Бали 3 года назад.
Ранее мы рассказывали о селебрити, которые случайно (и специально) копируют наряды своих знаменитых коллег. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Instagram @achekhova / @xenia_sobchak
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