Собчак и Чехова в «цветочных» платьях: голосуем за самый яркий образ

Анфиса Чехова тоже перешла от теории ботаники к практике. Телеведущая выбрала летящее миди-платье с принтом в виде банановых листьев из собственной линейки одежды. Любопытно, что фасон был скопирован с наряда no-name, купленного звездой на Бали 3 года назад.

Ранее мы рассказывали о селебрити, которые случайно (и специально) копируют наряды своих знаменитых коллег. Подробности с фото — на Passion.ru.