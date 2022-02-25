Снимал жених: Бритни Спирс устроила дефиле в леопардовом микроплатье
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @britneyspears
Многие критикуют Спирс за внешний вид и упрекают в том, что она «сдала». Но по Бритни не скажешь: она продолжает танцевать на камеру, наряжаться и устраивать дефиле перед женихом Сэмом Асгари. На этот раз звезда выгуливала крошечную леопардовую комбинацию с кружевными деталями, добавив к ней черные митенки и неотъемлемую часть своего гардероба — туфли на запредельно высоких каблуках.
Напомним, что в сентябре Бритни Спирс и Сэм Асгари объявили о помолвке спустя три года отношений. Жених вручил возлюбленной кольцо с 4-каратным бриллиантом и секретной гравировкой, которое разрабатывал лично, заручившись поддержкой нью-йоркского ювелира Романа Малаева.
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Фото: Instagram @britneyspears