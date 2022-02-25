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Снимал жених: Бритни Спирс устроила дефиле в леопардовом микроплатье

После череды судов против опекунства отца Бритни Спирс наконец-таки смогла выдохнуть: певица тут же отправилась в романтическое путешествие с возлюбленным, а накануне приняла от него помолвочное кольцо с увесистыми бриллиантом. Поклонники рады, что у любимой артистки все хорошо, хотя сплетни и обсуждения не утихают, постоянно всплывают новые скандальные факты. Тем временем, поп-дива делится фото и видео, на которых она вполне счастлива.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Бритни Спирс

Фото: Instagram @britneyspears

Многие критикуют Спирс за внешний вид и упрекают в том, что она «сдала». Но по Бритни не скажешь: она продолжает танцевать на камеру, наряжаться и устраивать дефиле перед женихом Сэмом Асгари. На этот раз звезда выгуливала крошечную леопардовую комбинацию с кружевными деталями, добавив к ней черные митенки и неотъемлемую часть своего гардероба — туфли на запредельно высоких каблуках.

Напомним, что в сентябре Бритни Спирс и Сэм Асгари объявили о помолвке спустя три года отношений. Жених вручил возлюбленной кольцо с 4-каратным бриллиантом и секретной гравировкой, которое разрабатывал лично, заручившись поддержкой нью-йоркского ювелира Романа Малаева.

Ранее мы обсуждали самые красивые помолвочные кольца новоиспеченных невест (и жен) — Китти Спенсер, Кейт Хадсон, Пэрис Хилтон и других. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @britneyspears

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