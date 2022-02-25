Снимал жених: Бритни Спирс устроила дефиле в леопардовом микроплатье

Напомним, что в сентябре Бритни Спирс и Сэм Асгари объявили о помолвке спустя три года отношений. Жених вручил возлюбленной кольцо с 4-каратным бриллиантом и секретной гравировкой, которое разрабатывал лично, заручившись поддержкой нью-йоркского ювелира Романа Малаева.

Ранее мы обсуждали самые красивые помолвочные кольца новоиспеченных невест (и жен) — Китти Спенсер, Кейт Хадсон, Пэрис Хилтон и других. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.