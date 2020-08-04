Снигирь против Волковой: кому зефирный цвет, воланы и открытые плечи идут больше
Фото: Instagram @volkovihome
Снигирь поделилась серией чувственных фото в своем блоге и восхитила поклонников женственным образом. 37-летняя звезда кино позирует в платье цвета лепестков белой розы. Лиф, обрамленный пышным воланом, полностью открывает шею и плечи. Дополнили образ акцентные серьги в виде брутальных узлов, усыпанными мерцающими камнями. Фолловеры не жалели комплиментов к публикации: «Восхитительное фото!», «Вы прекрасны и внешне, и внутренне», «Красивая женщина и талантливая актриса», «Волшебная».
Екатерина Волкова показала эффектный летний образ, выстроенный вокруг невесомых тканей и нежных оборок. 38-летняя актриса примерила костюм из юбки-миди и короткого топа с открытыми плечами и объемными рукавами-буфами. В look со средиземноморским шиком вписана изящная плетеная шляпка с черной лентой и комплект бижутерии из ракушек. Образ пришелся по душе и фолловерам: «Вы очаровательны!», «Нежная, хрупкая, обольстительная и одновременно загадочная девушка», «Вы просто красавица» — пишут в комментариях.
Волкова частенько хвастается в Instagram стройной фигурой и рельефным прессом, делится упражнениями на разные мышцы тела. Недавно актриса раскрыла секрет стройности и рассказала о пищевых табу. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @volkovihome / @yuliasnigir
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