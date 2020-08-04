Снигирь против Волковой: кому зефирный цвет, воланы и открытые плечи идут больше

Екатерина Волкова показала эффектный летний образ, выстроенный вокруг невесомых тканей и нежных оборок. 38-летняя актриса примерила костюм из юбки-миди и короткого топа с открытыми плечами и объемными рукавами-буфами. В look со средиземноморским шиком вписана изящная плетеная шляпка с черной лентой и комплект бижутерии из ракушек. Образ пришелся по душе и фолловерам: «Вы очаровательны!», «Нежная, хрупкая, обольстительная и одновременно загадочная девушка», «Вы просто красавица» — пишут в комментариях.