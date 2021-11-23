Смотрите и учитесь: Альбина Джанабаева показала, в чем встретить праздники
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @albinadzhanabaeva
В основе образов — самые жизнерадостные оттенки и акцентные аксессуары, которые удачно зарифмованы с базой. Первый выход — микс летящей блузки с активным принтом и классических светлых джинсов. Второй выстроен вокруг пастельных оттенков: макси-юбка из фатина соединена с конфетно-розовым джемпером. А третий, который недаром стал фаворитом поклонников, — эффектная юбка из кожи цвета кофе в прочном союзе с алой блузой и туфлями в тон.
Не так давно модное дефиле в стильных зимних аутфитах показывала Светлана Лобода. И не одна, а с подросшей красавицей дочкой Евангелиной. В свои 10 лет девочка отлично разбирается в трендах и в брендах — носит самые авторитетные. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @albinadzhanabaeva