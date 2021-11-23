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Смотрите и учитесь: Альбина Джанабаева показала, в чем встретить праздники

Судя по столичным пробкам, многие начали подготовку к новогодним праздникам уже сейчас. И если вы не из тех, кто делает все в последний момент, начинайте охоту за новогодними образами и не медлите. Три стильных показала Альбина Джанабаева — таких, которые отлично впишутся в повседневный гардероб и после декабрьского безумия. Смотрите и запоминайте!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Альбина Джанабаева

Фото: Instagram @albinadzhanabaeva

В основе образов — самые жизнерадостные оттенки и акцентные аксессуары, которые удачно зарифмованы с базой. Первый выход — микс летящей блузки с активным принтом и классических светлых джинсов. Второй выстроен вокруг пастельных оттенков: макси-юбка из фатина соединена с конфетно-розовым джемпером. А третий, который недаром стал фаворитом поклонников, — эффектная юбка из кожи цвета кофе в прочном союзе с алой блузой и туфлями в тон.

Не так давно модное дефиле в стильных зимних аутфитах показывала Светлана Лобода. И не одна, а с подросшей красавицей дочкой Евангелиной. В свои 10 лет девочка отлично разбирается в трендах и в брендах — носит самые авторитетные. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @albinadzhanabaeva

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