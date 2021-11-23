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Смотрите и учитесь: Альбина Джанабаева показала, в чем встретить праздники

Судя по столичным пробкам, многие начали подготовку к новогодним праздникам уже сейчас. И если вы не из тех, кто делает все в последний момент, начинайте охоту за новогодними образами и не медлите. Три стильных показала Альбина Джанабаева — таких, которые отлично впишутся в повседневный гардероб и после декабрьского безумия. Смотрите и запоминайте!