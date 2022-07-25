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Мода
Вчера в 21:09
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Смотрите и учитесь: королева Испании раскрыла самый модный цвет лета

25 июля в Испании отметили Национальный день Галисии, в честь которого монаршая семья прибыла в город Сантьяго-де-Компостела в полном составе. Король Филипп VI — в чинном костюме, королева Летиция с дочерьми — в платьях самых актуальных оттенков лета. Рассказываем, как монаршим особам удается выглядеть элегантно даже в зной!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Король Филипп VI и королева Летиция

Фото: Globallook

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Ее Величество выбрала приталенное миди-платье Vogana в насыщенном оттенке морковного фреша, признанного остромодным в этом сезоне. Стоимость наряда королевским размахом не отличилась — всего 220 фунтов стерлингов (15,6 тысячи рублей). Дополнили образ карамельные туфли-слингбэки на высоких каблуках и лаконичная сумка Carolina Herrera.

Инфанты впитали чувство стиля от матери: София появилась на публике в монолуке цвета утреннего неба, а Леонор — в биколорном платье Cayro Vestido за 75 фунтов стерлингов (5,3 тысячи рублей).

Король Филипп VI, королева Летиция, принцесса Леонор и принцесса София

Король Филипп VI, королева Летиция, принцесса Леонор и принцесса София

Фото: Globallook

Не так давно жара в Мадриде практически достигла отметки сорок, но королевские обязанности никто не отменял. Королева Летиция научила, как балансировать между дресс-кодом и абсолютным комфортом, показав идеальное (и недорогое) платье на лето. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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