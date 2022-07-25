Смотрите и учитесь: королева Испании раскрыла самый модный цвет лета
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Ее Величество выбрала приталенное миди-платье Vogana в насыщенном оттенке морковного фреша, признанного остромодным в этом сезоне. Стоимость наряда королевским размахом не отличилась — всего 220 фунтов стерлингов (15,6 тысячи рублей). Дополнили образ карамельные туфли-слингбэки на высоких каблуках и лаконичная сумка Carolina Herrera.
Инфанты впитали чувство стиля от матери: София появилась на публике в монолуке цвета утреннего неба, а Леонор — в биколорном платье Cayro Vestido за 75 фунтов стерлингов (5,3 тысячи рублей).
Фото: Globallook
Не так давно жара в Мадриде практически достигла отметки сорок, но королевские обязанности никто не отменял. Королева Летиция научила, как балансировать между дресс-кодом и абсолютным комфортом, показав идеальное (и недорогое) платье на лето. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook