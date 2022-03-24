Смотрите и учитесь: Эмили Ратаковски показала, как стильно носить пиджак мужа

Фотографы поймали знаменитость, пока она прогуливалась с собакой по улицам Нью-Йорка. Ратаковски продемонстрировала спортивный пресс в бра-топе. И, самое главное, показала ультрамодный повседневный образ, который не сложно повторить.

Модель выбрала спортивный бра-топ и добавила к нему классическую белую рубашку. Поверх звезда накинула нестандартный oversize-жакет, сшитый из двух разных частей. Образ дополнили кожаные брюки и винтажные черные казаки. Завершающие штрихи — бейсболка, солнцезащитные очки и минималистичный шоппер.