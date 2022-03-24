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Мода
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Смотрите и учитесь: Эмили Ратаковски показала, как стильно носить пиджак мужа

Эмили Ратаковски можно по праву считать модным трендсеттером: каждый ее выход разбирают на мелкие детали и берут в качестве референса. Этот раз не стал исключением: модель появилась в многослойном аутфите и показала, какую вещь стоит позаимствовать в гардеробе мужа. Запоминаем идеи для стилизации на каждый день!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эмили Ратаковски

Фото: Globallook

Фотографы поймали знаменитость, пока она прогуливалась с собакой по улицам Нью-Йорка. Ратаковски продемонстрировала спортивный пресс в бра-топе. И, самое главное, показала ультрамодный повседневный образ, который не сложно повторить.

Модель выбрала спортивный бра-топ и добавила к нему классическую белую рубашку. Поверх звезда накинула нестандартный oversize-жакет, сшитый из двух разных частей. Образ дополнили кожаные брюки и винтажные черные казаки. Завершающие штрихи — бейсболка, солнцезащитные очки и минималистичный шоппер.

Смотрите и учитесь: Эмили Ратаковски показала, как стильно носить пиджак мужа

Фото: Eastnews

Эмили Ратаковски довольно часто выбирает винтажные джинсы, а особенно с низкой посадкой, как из 2000-х. Модель поддержала модную тенденцию на на бойфренды и показала, как стильно сочетать этот крутой тренд. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews

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