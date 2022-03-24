Смотрите и учитесь: Эмили Ратаковски показала, как стильно носить пиджак мужа
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Фотографы поймали знаменитость, пока она прогуливалась с собакой по улицам Нью-Йорка. Ратаковски продемонстрировала спортивный пресс в бра-топе. И, самое главное, показала ультрамодный повседневный образ, который не сложно повторить.
Модель выбрала спортивный бра-топ и добавила к нему классическую белую рубашку. Поверх звезда накинула нестандартный oversize-жакет, сшитый из двух разных частей. Образ дополнили кожаные брюки и винтажные черные казаки. Завершающие штрихи — бейсболка, солнцезащитные очки и минималистичный шоппер.
Фото: Eastnews
Эмили Ратаковски довольно часто выбирает винтажные джинсы, а особенно с низкой посадкой, как из 2000-х. Модель поддержала модную тенденцию на на бойфренды и показала, как стильно сочетать этот крутой тренд. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews