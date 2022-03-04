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Качаем пресс: Эмили Ратаковски показала, как стильно носить джинсы из 2000-х

Самый трендовый силуэт сезона пришел к нам из нулевых. Больше 20 лет спустя мы снова будем носить ультракороткие топы в паре с джинсами низкой посадки. Эта установка была закреплена весенне-летней коллекцией Miu Miu, но кое-кто одевался так всегда. Эмили Ратаковски будто предчувствовала триумф тенденции и все эти годы носила брюки на бедрах в паре с топами, которые практически не оставляли места для фантазии.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эмили Ратаковски

Фото: Eastnews

Один из ключевых стейтментов гардероба модели — вещи бойфренда (причем в прямом смысле). Если Эмили надевает джинсы, то выглядят они так, будто были взяты из гардероба мужа. И на этот раз Ратаковски выбрала максимально объемный силуэт и пояс, нарочито небрежно спадающий на бедра.

Внимание к прессу в этом сезоне повышенное, поэтому кроп-жакет из кожи стал вполне органичным дополнением. Кажется, самое время отвлечься от новостной ленты и отправиться на тренировку!

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Фото: Instagram @emrata

Еще один тренд, который пришел к нам из 2000-х, — бра-«шторки», которые вышли за пределы песчаных пляжей и пробрались на улицы больших городов. Как их носить и с чем сочетать — ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews / Instagram @emrata

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