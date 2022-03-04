Качаем пресс: Эмили Ратаковски показала, как стильно носить джинсы из 2000-х
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Один из ключевых стейтментов гардероба модели — вещи бойфренда (причем в прямом смысле). Если Эмили надевает джинсы, то выглядят они так, будто были взяты из гардероба мужа. И на этот раз Ратаковски выбрала максимально объемный силуэт и пояс, нарочито небрежно спадающий на бедра.
Внимание к прессу в этом сезоне повышенное, поэтому кроп-жакет из кожи стал вполне органичным дополнением. Кажется, самое время отвлечься от новостной ленты и отправиться на тренировку!
Фото: Instagram @emrata
Еще один тренд, который пришел к нам из 2000-х, — бра-«шторки», которые вышли за пределы песчаных пляжей и пробрались на улицы больших городов. Как их носить и с чем сочетать — ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / Instagram @emrata