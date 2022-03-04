Качаем пресс: Эмили Ратаковски показала, как стильно носить джинсы из 2000-х

Один из ключевых стейтментов гардероба модели — вещи бойфренда (причем в прямом смысле). Если Эмили надевает джинсы, то выглядят они так, будто были взяты из гардероба мужа. И на этот раз Ратаковски выбрала максимально объемный силуэт и пояс, нарочито небрежно спадающий на бедра.

Внимание к прессу в этом сезоне повышенное, поэтому кроп-жакет из кожи стал вполне органичным дополнением. Кажется, самое время отвлечься от новостной ленты и отправиться на тренировку!