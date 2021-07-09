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Смотрим и запоминаем: Бейонсе показала самые яркие брюки сезона

Бейонсе — далеко не частый гость в Instagram, но каждое ее появление в ленте феерично. Певица показала, пожалуй, самый дерзкий способ носить белую рубашку, а замиксовала ее с яркими палаццо в духе восьмидесятых. Даже супруг Jay-Z на ее фоне слегка потерялся. Какой аутфит выбрала красотка с аппетитными формами — смотрим, запоминаем и повторяем в своей модной практике!