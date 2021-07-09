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Смотрим и запоминаем: Бейонсе показала самые яркие брюки сезона

Бейонсе — далеко не частый гость в Instagram, но каждое ее появление в ленте феерично. Певица показала, пожалуй, самый дерзкий способ носить белую рубашку, а замиксовала ее с яркими палаццо в духе восьмидесятых. Даже супруг Jay-Z на ее фоне слегка потерялся. Какой аутфит выбрала красотка с аппетитными формами — смотрим, запоминаем и повторяем в своей модной практике!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Бейонсе

Фото: Instagram @beyonce

Базовую бланковую рубашку Бейонсе предлагает носить, засучив рукава и завязав на талии — так, чтобы рельеф пресса первым бросался в глаза. Первые пуговицы не застегивать, оставляя как можно меньше места для фантазии. Обрамление из нейтральных аксессуаров венчают ультраяркие брюки-клеш с затейливым цветочным принтом. Вторят им неоновые стейтмент-серьги, а финальный штрих — очки в духе дивы из 2000-х.

Бейонсе и Jay-Z

Бейонсе и Jay-Z

Фото: Instagram @beyonce

Бейонсе знает наверняка, как подчеркнуть формы с самых выгодных ракурсов. Поэтому нередко использует прилегающие силуэты и длину мини. Об остромодных платьях, которые заставят мужчин понервничать, читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @beyonce / Globallook

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