Смотрим и запоминаем: Бейонсе показала самые яркие брюки сезона
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @beyonce
Базовую бланковую рубашку Бейонсе предлагает носить, засучив рукава и завязав на талии — так, чтобы рельеф пресса первым бросался в глаза. Первые пуговицы не застегивать, оставляя как можно меньше места для фантазии. Обрамление из нейтральных аксессуаров венчают ультраяркие брюки-клеш с затейливым цветочным принтом. Вторят им неоновые стейтмент-серьги, а финальный штрих — очки в духе дивы из 2000-х.
Фото: Instagram @beyonce
Бейонсе знает наверняка, как подчеркнуть формы с самых выгодных ракурсов. Поэтому нередко использует прилегающие силуэты и длину мини. Об остромодных платьях, которые заставят мужчин понервничать, читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @beyonce / Globallook
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