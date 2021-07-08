Носите ультракороткие открытие платья, как Эмили Ратажковски и Бейонсе

Не так давно Эмили Ратажковски отплясывала на вечеринке в ультрасоблазнительном микроплатье с экстремальным разрезом на спине. По бокам — никакого места для фантазии, что не смущало модель даже во время энергичного тверка. Ким Кардашьян после развода с Канье Уэстом стала все чаще примерять платья самой «опасной» длины. Завидная невеста щеголяет в крошечных нарядах с дерзкими разрезами, не обращая внимание на вереницу не менее завидных женихов, выстраивающуюся за ней. Обожает микроплатья и Бейонсе, причем с максимальной глубиной декольте.

Ранее мы рассказывали о самых модных (и нескромных) шортах, которые вам непременно стоит подарить бойфренду. Одобрено Миуччей Прада и Рафом Симонсом! Подробности — на Passion.ru.