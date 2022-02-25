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Смелее! Кэти Перри показала, как девушкам с формами носить кожу

Кэти Перри — одна из самых ярких поп-звезд 2010-х. Вот и сейчас певица не сдает позиции и продолжает менять эффектные наряды один за другим. Знаменитость появилась в кожаном аутфите, показав фигуру в укороченном жакете и брюках по фигуре. Девушки с формами, берите на заметку идею для броского образа!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кэти Перри

Фото: Eastnews

37-летняя Кэти Перри вышла в свет в образе настоящей роковой красотки. Певица продемонстрировала формы в черном костюме с характером. Звезда выбрала короткий жакет из кожи и дополнила его удлиненными брюками по фигуре.

Кожа — абсолютный хит. Весной обратите внимание на актуальные минималистичные пальто, oversize-блейзеры и брюки — они вне конкуренции.

Образ певицы завершили туфли с открытыми носами на высокой платформе, которые также стали еще одной модной тенденцией этого сезона.

Казалось бы, Кэти Перри и Орландо Блум — идеальная пара, но, как оказалось, даже у их отношений есть минусы. Поп-звезда назвала худшую привычку своего возлюбленного. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews / Instagram @katyperry

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