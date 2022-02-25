Смелее! Кэти Перри показала, как девушкам с формами носить кожу

37-летняя Кэти Перри вышла в свет в образе настоящей роковой красотки. Певица продемонстрировала формы в черном костюме с характером. Звезда выбрала короткий жакет из кожи и дополнила его удлиненными брюками по фигуре.

Кожа — абсолютный хит. Весной обратите внимание на актуальные минималистичные пальто, oversize-блейзеры и брюки — они вне конкуренции.

Образ певицы завершили туфли с открытыми носами на высокой платформе, которые также стали еще одной модной тенденцией этого сезона.