Смелее! Кэти Перри показала, как девушкам с формами носить кожу
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
37-летняя Кэти Перри вышла в свет в образе настоящей роковой красотки. Певица продемонстрировала формы в черном костюме с характером. Звезда выбрала короткий жакет из кожи и дополнила его удлиненными брюками по фигуре.
Кожа — абсолютный хит. Весной обратите внимание на актуальные минималистичные пальто, oversize-блейзеры и брюки — они вне конкуренции.
Образ певицы завершили туфли с открытыми носами на высокой платформе, которые также стали еще одной модной тенденцией этого сезона.
Казалось бы, Кэти Перри и Орландо Блум — идеальная пара, но, как оказалось, даже у их отношений есть минусы. Поп-звезда назвала худшую привычку своего возлюбленного. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / Instagram @katyperry