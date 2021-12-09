Сливаемся со снегом: Анастасия Решетова показала, как носить total white зимой

Анастасия выбрала молочно-белые оттенки, которые эффектно контрастируют с обновленным в солнечном Дубае загаром. В главной роли — фактурный (и теплый) кардиган-халат с объемными рукавами и поясом, акцентирующим талию. В паре с ним выступили ультраширокие брюки-палаццо в пол — прием, которым пользуется Виктория Бекхэм в своих коллекциях и для собственных аутфитов. Секрет прост: так ноги визуально кажутся еще длиннее.

Финальные штрихи — классическая обувь, которая вторит общей гамме образа, увесистый золотой браслет и целый сет колец — их в образах модели много не бывает.