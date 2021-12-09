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Сливаемся со снегом: Анастасия Решетова показала, как носить total white зимой

Со светлыми оттенками порой трудно совладать, особенно тогда, когда день превращается в марафон по особо важным делам. Анастасия Решетова показала вариант сочетания, который можно взять на заметку для сухой погоды, а также для свиданий и офиса. Минимум деталей, максимум стиля — вот главная установка. Смотрите и запоминайте!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анастасия Решетова

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасия выбрала молочно-белые оттенки, которые эффектно контрастируют с обновленным в солнечном Дубае загаром. В главной роли — фактурный (и теплый) кардиган-халат с объемными рукавами и поясом, акцентирующим талию. В паре с ним выступили ультраширокие брюки-палаццо в пол — прием, которым пользуется Виктория Бекхэм в своих коллекциях и для собственных аутфитов. Секрет прост: так ноги визуально кажутся еще длиннее.

Финальные штрихи — классическая обувь, которая вторит общей гамме образа, увесистый золотой браслет и целый сет колец — их в образах модели много не бывает.

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Подготовка к новогодним праздникам идет полным ходом, и звезды вовсю подают идеи образов. Судя по выбору селебрити, главный модный тренд для вечеринок найден. Какой — рассказываем по ссылке.

Фото: Instagram

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