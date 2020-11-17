Слишком скромный наряд Кайли Дженнер с «медными» брюками раскритиковали в Сети
Фото: Instagram @kyliejenner
Дженнер показала серию снимков, на которых позирует на фоне пышной наряженной елки. Звезда удивила фолловеров достаточно скромным нарядом без декольте и длины мини. Особенно на фоне одного из последних селфи, на котором блеснула в платье с экстремальным вырезом и «растеряла» бюст. Модель выбрала микс из свободной шелковой блузы с объемными рукавами алого цвета и эффектных блестящих брюк в насыщенном оттенке меди. Дополнили образ туфли с острыми мысами и на высоких шпильках.
Фото: Instagram @kyliejenner
Мнения по поводу нового образа Кайли Дженнер разделились. «Лучший аутфит», «Хочу такие же брюки!», «Великолепна», «Королева Кайли», «Нравятся эти оранжевые брюки!», — восторгаются одни. «Не нравится этот образ», «Наряд — 3 из 10», «Одежда выглядит так, будто бы вам в ней ужасно не удобно. Такая тесная», «Как можно было надеть такой оранжевый цвет вместе с красным?», «Что вы на себя надели?», «Извините, но образ ужасен», — пишут в комментариях другие.
Фото: Instagram @kyliejenner
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