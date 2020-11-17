Слишком скромный наряд Кайли Дженнер с «медными» брюками раскритиковали в Сети

Мнения по поводу нового образа Кайли Дженнер разделились. «Лучший аутфит», «Хочу такие же брюки!», «Великолепна», «Королева Кайли», «Нравятся эти оранжевые брюки!», — восторгаются одни. «Не нравится этот образ», «Наряд — 3 из 10», «Одежда выглядит так, будто бы вам в ней ужасно не удобно. Такая тесная», «Как можно было надеть такой оранжевый цвет вместе с красным?», «Что вы на себя надели?», «Извините, но образ ужасен», — пишут в комментариях другие.