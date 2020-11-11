Кайли Дженнер раскритиковали за тесное декольте: «Надела футболку дочери?»

Фолловеров возмутило откровенное селфи Дженнер. «Зачем вы опубликовали это? Вы красивы, но зачем выставлять свое тело напоказ?! Вы что не знаете, что маленькие девочки копируют ваш стиль?», «Она была бы красива и без половины бюста наружу», «Может кто-нибудь скажет, что этот топ ей мал?», «Вы что надели футболку дочери?», «Вырезы снизу лишние, вам будто некомфортно», «Наденьте футболку» — пишут в комментариях. Однако поклонники стиля младшей сестры Ким Кардашьян компенсировали критику комплиментами: «Великолепная Кайли», «Королева!», «Такая милая», «Вам идет этот цвет волос».