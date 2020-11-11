Кайли Дженнер раскритиковали за тесное декольте: «Надела футболку дочери?»
Фото: Instagram @kyliejenner
Дженнер позирует в облегающем мини-платье цвета горчицы с затейливым принтом. Наряд абсолютно точно соответствует стилю звезды: экстремально глубокое декольте с разрезом под грудью практически не оставило места для фантазии. Кайли подчеркнула, что сменила оттенок блонда, что пришлось по душе фанатам. В отличие от нескромного платья, вокруг которого разгорелось бурное обсуждение.
Фото: Instagram @kyliejenner
Фолловеров возмутило откровенное селфи Дженнер. «Зачем вы опубликовали это? Вы красивы, но зачем выставлять свое тело напоказ?! Вы что не знаете, что маленькие девочки копируют ваш стиль?», «Она была бы красива и без половины бюста наружу», «Может кто-нибудь скажет, что этот топ ей мал?», «Вы что надели футболку дочери?», «Вырезы снизу лишние, вам будто некомфортно», «Наденьте футболку» — пишут в комментариях. Однако поклонники стиля младшей сестры Ким Кардашьян компенсировали критику комплиментами: «Великолепная Кайли», «Королева!», «Такая милая», «Вам идет этот цвет волос».
Фото: Instagram @kyliejenner
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!