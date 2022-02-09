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Скрывать нечего: Меган Фокс вышла в свет в абсолютно прозрачном кэтсьюте

Меган Фокс по праву может считаться одной из самых роскошных женщин Голливуда. Кажется, и с годами актриса только хорошеет. В этот раз знаменитость превзошла и себя и продемонстрировала фигуру в откровенном наряде. Обсуждаем новый образ голливудской звезды, от которого глаз не оторвать!
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Меган Фокс

Фото: Globallook

35-летняя актриса Меган Фокс поразила поклонников своим дерзким образом на шоу в честь запуска совместной коллекции обуви Jimmy Choo и Mugler. Американская красотка выбрала облегающий полупрозрачный кэтсьют Mugler с нескромным декольте. Экстремальная длина юбки открыла вид на стройные ноги звезды. Меган дополнила образ черными глянцевыми туфлями из коллаборации с акцентными золотыми кольцами на щиколотках.

Скрывать нечего: Меган Фокс вышла в свет в абсолютно прозрачном кэтсьюте

Фото: Eastnews

На примере голливудской актрисы мы в очередной раз убеждаемся, что черный total look — абсолютный тренд сезона.

Немного необычно, что Меган приехала на мероприятие без своего возлюбленного Колсона Бейкера (Machine Gun Kelly), ведь пара буквально везде появляется вместе. Напомним, что актриса и музыкант недавно объявили о помолвке. Какое кольцо подарил Колсон своей любимой — читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @meganfox / Eastnews / Globallook

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