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Скрывать нечего: Меган Фокс вышла в свет в абсолютно прозрачном кэтсьюте

Меган Фокс по праву может считаться одной из самых роскошных женщин Голливуда. Кажется, и с годами актриса только хорошеет. В этот раз знаменитость превзошла и себя и продемонстрировала фигуру в откровенном наряде. Обсуждаем новый образ голливудской звезды, от которого глаз не оторвать!