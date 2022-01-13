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5 карат и дизайн от любимого: сколько стоит помолвочное кольцо Меган Фокс

С любовного фронта слышны сразу две громкие новости, и мы начнем с плохой. После 16 лет отношений расстались звезда «Аквамена» Джейсон Момоа и актриса Лиза Боне. Зато Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly) и Меган Фокс объявили о помолвке. Все было как в сказке: музыкант встал на колено и сделал любимой предложение руки и сердца. Сопровождались признания роскошным кольцом, которое заметно отличается от тех, что красуются на пальцах звездных коллег.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Фото: Eastnews

Колсон Бейкер подготовился заранее: обратился к знаменитому ювелиру Стивену Вебстеру и вместе с ним разработал дизайн украшения, достойного возлюбленной. В главных ролях — бриллиант (зодиакальный камень Колсона) и изумруд (камень Меган) в форме капель, которые соединяются в сердце. СМИ тотчас же разобрали ювелирное изделие на детали и опросили ювелиров, во сколько они оценивают его. Один из экспертов определил, что суммарный вес камней составляет 5 каратов, а примерная стоимость кольца — более 5 миллионов рублей.

К слову, примерно столько же недавно потратил Сэм Асгари на помолвочное кольцо для Бритни Спирс. Но обставила всех недавно примерившая роль жены Пэрис Хилтон, брак которой закрепил бриллиант за пару миллионов долларов. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram

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