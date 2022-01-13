5 карат и дизайн от любимого: сколько стоит помолвочное кольцо Меган Фокс
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Колсон Бейкер подготовился заранее: обратился к знаменитому ювелиру Стивену Вебстеру и вместе с ним разработал дизайн украшения, достойного возлюбленной. В главных ролях — бриллиант (зодиакальный камень Колсона) и изумруд (камень Меган) в форме капель, которые соединяются в сердце. СМИ тотчас же разобрали ювелирное изделие на детали и опросили ювелиров, во сколько они оценивают его. Один из экспертов определил, что суммарный вес камней составляет 5 каратов, а примерная стоимость кольца — более 5 миллионов рублей.
К слову, примерно столько же недавно потратил Сэм Асгари на помолвочное кольцо для Бритни Спирс. Но обставила всех недавно примерившая роль жены Пэрис Хилтон, брак которой закрепил бриллиант за пару миллионов долларов. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram