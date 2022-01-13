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5 карат и дизайн от любимого: сколько стоит помолвочное кольцо Меган Фокс

С любовного фронта слышны сразу две громкие новости, и мы начнем с плохой. После 16 лет отношений расстались звезда «Аквамена» Джейсон Момоа и актриса Лиза Боне. Зато Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly) и Меган Фокс объявили о помолвке. Все было как в сказке: музыкант встал на колено и сделал любимой предложение руки и сердца. Сопровождались признания роскошным кольцом, которое заметно отличается от тех, что красуются на пальцах звездных коллег.