Скромное обручальное кольцо невесты высмеяли в Сети: «Напоминает изогнутую скрепку»

Если эту ситуацию все еще можно исправить, то конфуз другой невесты – вряд ли. Историю пышнотелой девушки, которая надела слишком тесное платье и «потеряла» бюст во время разрезания торта, читайте на Passion.ru.

Фото: Vostock-photo, Facebook

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