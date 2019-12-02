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Скромное обручальное кольцо невесты высмеяли в Сети: «Напоминает изогнутую скрепку»

Накануне свадьбы невеста поделилась своим переживанием в социальных сетях. Причиной стало слишком скромное обручальное кольцо, которое раскритиковал даже жених.

Девушка из Северной Каролины (США) опубликовала фото своего обручального кольца. Оно выглядит крайне просто: на тонкой основе из золота декор из пяти крошечных бриллиантов.

Фото: Facebook/thats it, I'm wedding shaming (non ban-happy edition)

«Ха-ха, мое обручальное кольцо пришло вчера, и я сама его забрала. Теперь мой жених сходит с ума от злости – глядя на это кольцо, можно подумать, что он на мне экономит. Дайте мне новое, потому что моя свадьба уже через две недели» – поделилась невеста.

Пользователи не сдерживали эмоции и делились самыми яркими ассоциациями, вызванными размером украшения. «Оно выглядит так, будто бы сейчас сломается, как маленькая резиночка для волос», «Я делала такие же из скрепок, когда мне было 10», «Напоминает изогнутую скрепку», «А где кольцо?», «Я прошу прощения, какое кольцо? Я ничего не вижу!», «Интересно, существуют ли кольца еще меньше?» – пишут в комментариях.

Если эту ситуацию все еще можно исправить, то конфуз другой невесты – вряд ли. Историю пышнотелой девушки, которая надела слишком тесное платье и «потеряла» бюст во время разрезания торта, читайте на Passion.ru.

Фото: Vostock-photo, Facebook

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