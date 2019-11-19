Невеста в тесном свадебном платье попала в конфуз, шокировав жениха и гостей

Казалось, что невесту совершенно не беспокоит эта маленькая неприятность. Чего не сказать о пользователях Сети, которые остро раскритиковали девушку. «Кто разрешил ей выйти в этом платье?!», «Я ни в коем случае не говорю о ее фигуре, но это платье явно не подходит для ее форм», «У меня разрывается сердце. У нее отвратительные друзья – надеюсь, они врежутся в стену!», «У меня тоже такая форма груди, но я предпочитаю носить бюстгальтер, особенно на такие мероприятия», «Это платье не такое уж и плохое. Но ей не мешало бы надеть бра» – пишут в комментариях.