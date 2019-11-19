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Невеста в тесном свадебном платье попала в конфуз, шокировав жениха и гостей

Наряд на свадьбу должен быть безупречен, особенно по размеру. В этом на практике убедилась главная героиня этой свадьбы, которая попала в неловкую ситуацию.

Невеста выбрала облегающее кружевное платье с экстремально глубоким декольте, подчеркнутым крупным колье с кристаллами. Во время торжественного разрезания свадебного торта, пока гости затаили дыхание, случился конфуз: бюст невесты буквально выпрыгнул из лифа платья.

Казалось, что невесту совершенно не беспокоит эта маленькая неприятность. Чего не сказать о пользователях Сети, которые остро раскритиковали девушку. «Кто разрешил ей выйти в этом платье?!», «Я ни в коем случае не говорю о ее фигуре, но это платье явно не подходит для ее форм», «У меня разрывается сердце. У нее отвратительные друзья – надеюсь, они врежутся в стену!», «У меня тоже такая форма груди, но я предпочитаю носить бюстгальтер, особенно на такие мероприятия», «Это платье не такое уж и плохое. Но ей не мешало бы надеть бра» – пишут в комментариях.

Фото: Facebook/thats it, I'm wedding shaming (non ban-happy edition)

Некоторые невесты настолько ответственно подходят к организации свадьбы, что меняются до неузнаваемости. Историю девушки, похудевшей перед торжеством на 50 кг, читайте на Passion.ru.

Фото: Vostock-photo, Facebook

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