Скорая помощь на подиуме: модель дефилировала с капельницей на показе молодого дизайнера в Париже

Коллекция весна-лето 2020 включила в себя оригинальные вариации на тему классики. Здесь – гротескные формы, тотальный деконструктивизм, логомания и обилие фактур. Правда, внимание привлекли образы повседневные, на основе главных героев casual-стиля – джинсов-бойфрендов и свободной белой футболки. Все дело в подаче – Кимеким выпустил на подиум моделей под капельницами. Выход был вполне реалистичным: штатив, пластыри на сгибе локтя и синтетические трубки, ведущие к мешку с жидкостью, обозначенному логотипом бренда.
Неделя моды в Париже не только сохраняет традиции, но и приветствует новые имена. Kimhekim – многообещающий корейский бренд, дебютировавший на парижском подиуме в 2014 году. На тот момент его основатель, Киминт Кимеким, получил опыт работы в модном доме Balenciaga, что во многом повлияло на его взгляды. Кимеким – древний корейский род, поэтому лейтмотивом творчества стала эпоха Золотого царства в Корее, а вдохновение дизайнер черпает из декоративно-прикладного искусства. В фокусе бренда – женский силуэт, обрамленный экспериментальными деталями.
Следите за «большой четверкой» модных городов вместе с Passion! Полный гид по трендам с Недели моды в Милане, прошедшей с 17 по 23 сентября, читайте здесь.
Текст: Полина Гераскина
Фото и видео: Instagram
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