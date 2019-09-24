Скорая помощь на подиуме: модель дефилировала с капельницей на показе молодого дизайнера в Париже

Следите за «большой четверкой» модных городов вместе с Passion! Полный гид по трендам с Недели моды в Милане, прошедшей с 17 по 23 сентября, читайте здесь.

Текст: Полина Гераскина

Фото и видео: Instagram

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