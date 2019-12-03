passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Складки на теле и сдавленная грудь: 64-летняя Донателла Версаче появилась на fashion-премии в тесном платье

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 12

Донателла Версаче, Мигель и Кайя Гербер

Фото: Instagram

Глава модного дома Versace показала не лучший свой наряд.

В Лондоне состоялось одно из главных модных событий года — ежегодная церемония вручения наград The Fashion Awards — 2019.

На мероприятие прибыли главные действующие лица мира моды и сотни других знаменитостей: Наоми Кэмпбелл, Рози Хантингтон-Уайтли, Ирина Шейк, Николь Шерзингер, Рианна, Кайли Миноуг и многие другие.

Одной из главных фигур вечера стала глава модного дома Versace — 64-летняя Донателла Версаче. Модельер, которая одевает всех супермоделей и селебрити, сама в этот раз с нарядом промахнулась.

На The Fashion Awards — 2019 Донателла появилась в платье, которое ей было откровенно мало. Несмотря на то, что Версаче сохранила стройность, розовое переливающееся платье с акцентированным бюстом сидело на ней настолько плотно, что подчеркнуло все недостатки фигуры: на спине fashion-гуру появились складки, а грудь была настолько сжата, что буквально «вылезала» из наряда в области подмышек.

Фото: EAST NEWS

Впрочем, Донателла Версаче чувствовала себя комфортно, позируя десяткам фотокамер. А поклонники, друзья и подписчики модельера одобрили ее внешний, заметя, что она выглядит великолепно.

«Ты выглядишь восхитительно», — написала Дженнифер Лопес. «Королева», «Неповторимая», «Восхитительная Донателла», — согласились с Джей Ло другие подписчики Версаче.

А как вы думаете: может ли глава модного дома и дизайнер позволить себе такие ляпы в одежде?

Фото и видео: Instagram, East News

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!