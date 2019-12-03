Складки на теле и сдавленная грудь: 64-летняя Донателла Версаче появилась на fashion-премии в тесном платье

В Лондоне состоялось одно из главных модных событий года — ежегодная церемония вручения наград The Fashion Awards — 2019.

На мероприятие прибыли главные действующие лица мира моды и сотни других знаменитостей: Наоми Кэмпбелл, Рози Хантингтон-Уайтли, Ирина Шейк, Николь Шерзингер, Рианна, Кайли Миноуг и многие другие.

Одной из главных фигур вечера стала глава модного дома Versace — 64-летняя Донателла Версаче. Модельер, которая одевает всех супермоделей и селебрити, сама в этот раз с нарядом промахнулась.