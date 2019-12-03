Складки на теле и сдавленная грудь: 64-летняя Донателла Версаче появилась на fashion-премии в тесном платье
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Фото: Instagram
В Лондоне состоялось одно из главных модных событий года — ежегодная церемония вручения наград The Fashion Awards — 2019.
На мероприятие прибыли главные действующие лица мира моды и сотни других знаменитостей: Наоми Кэмпбелл, Рози Хантингтон-Уайтли, Ирина Шейк, Николь Шерзингер, Рианна, Кайли Миноуг и многие другие.
Одной из главных фигур вечера стала глава модного дома Versace — 64-летняя Донателла Версаче. Модельер, которая одевает всех супермоделей и селебрити, сама в этот раз с нарядом промахнулась.
На The Fashion Awards — 2019 Донателла появилась в платье, которое ей было откровенно мало. Несмотря на то, что Версаче сохранила стройность, розовое переливающееся платье с акцентированным бюстом сидело на ней настолько плотно, что подчеркнуло все недостатки фигуры: на спине fashion-гуру появились складки, а грудь была настолько сжата, что буквально «вылезала» из наряда в области подмышек.
Фото: EAST NEWS
Впрочем, Донателла Версаче чувствовала себя комфортно, позируя десяткам фотокамер. А поклонники, друзья и подписчики модельера одобрили ее внешний, заметя, что она выглядит великолепно.
«Ты выглядишь восхитительно», — написала Дженнифер Лопес. «Королева», «Неповторимая», «Восхитительная Донателла», — согласились с Джей Ло другие подписчики Версаче.
А как вы думаете: может ли глава модного дома и дизайнер позволить себе такие ляпы в одежде?
Фото и видео: Instagram, East News
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