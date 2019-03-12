Шейк с высоким разрезом, Шерзингер с экстремальным декольте и другие звезды на The Fashion Awards — 2019
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
В числе знаменитостей на церемонии были Ирина Шейк, Наоми Кэмпбелл, Николь Шерзингер, Рианна, Рози Хантингтон-Уайтли, Кайли Миноуг, Джорджан Данн и многие другие. Ирина Шейк выбрала довольно скромное серое платье с высоки разрезом, а вот Николь Шерзингер продемонстрировала себя во всей красе в полупрозрачном наряде с экстремальным декольте.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Рози Хантингтон-Уайтли позировала фотографам на красной дорожке в элегантном золотом платье с открытой спиной, в котором выглядела женственно и утонченно.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
А вот Рианне снова удалось выделиться на фоне других знаменитостей. Певица выбрала необычный стильный наряд с эффектной накидкой.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Лауреаты премии The Fashion Awards — 2019:
Модель года — Адут Акеч
Бренд года — Bottega Veneta
Британский дизайнер года (женская одежда) — Дэниел Ли (Bottega Veneta)
Дизайнер года (аксессуары) — Дэниел Ли (Bottega Veneta)
Британская восходящая звезда (мужская одежда) — Бетани Уильямс (Bethany Williams)
Городской люксовый бренд — Fenty
Руководитель бизнеса — Ремо Руффини (Moncler)
Модная икона — Наоми Кэмпбелл
Фото: globallookpress, eastnews
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