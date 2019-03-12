Шейк с высоким разрезом, Шерзингер с экстремальным декольте и другие звезды на The Fashion Awards — 2019

В числе знаменитостей на церемонии были Ирина Шейк, Наоми Кэмпбелл, Николь Шерзингер, Рианна, Рози Хантингтон-Уайтли, Кайли Миноуг, Джорджан Данн и многие другие. Ирина Шейк выбрала довольно скромное серое платье с высоки разрезом, а вот Николь Шерзингер продемонстрировала себя во всей красе в полупрозрачном наряде с экстремальным декольте.