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Шейк с высоким разрезом, Шерзингер с экстремальным декольте и другие звезды на The Fashion Awards — 2019

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Шейк

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

В Лондоне прошло самое значимое событие в британской моде — ежегодная церемония награждения The Fashion Awards.

В числе знаменитостей на церемонии были Ирина Шейк, Наоми Кэмпбелл, Николь Шерзингер, Рианна, Рози Хантингтон-Уайтли, Кайли Миноуг, Джорджан Данн и многие другие. Ирина Шейк выбрала довольно скромное серое платье с высоки разрезом, а вот Николь Шерзингер продемонстрировала себя во всей красе в полупрозрачном наряде с экстремальным декольте.

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Рози Хантингтон-Уайтли позировала фотографам на красной дорожке в элегантном золотом платье с открытой спиной, в котором выглядела женственно и утонченно.

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

А вот Рианне снова удалось выделиться на фоне других знаменитостей. Певица выбрала необычный стильный наряд с эффектной накидкой.

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Лауреаты премии The Fashion Awards — 2019:

Модель года — Адут Акеч

Бренд года — Bottega Veneta

Британский дизайнер года (женская одежда) — Дэниел Ли (Bottega Veneta)

Дизайнер года (аксессуары) — Дэниел Ли (Bottega Veneta)

Британская восходящая звезда (мужская одежда) — Бетани Уильямс (Bethany Williams)

Городской люксовый бренд — Fenty

Руководитель бизнеса — Ремо Руффини (Moncler)

Модная икона — Наоми Кэмпбелл

Фото: globallookpress, eastnews

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